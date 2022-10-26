網傳鄭州富士康逾2萬人確診　公司：嚴重不實訊息　園區生產穩定

「鄭州疫情」連日來多次登上內地網絡熱搜榜，有不少網民在評論區呼籲關注「鄭州富士康」，更有網民稱有多達2萬員工確診。

富士康母公司鴻海周三（26日）發聲明表示，「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實訊息，僅少部分員工受疫情影響，目前園區生產運營相對穩定，會持續做好員工安全防護，第四季營運展望不變。



近兩日，內地「抖音」上有多個帳號自稱是富士康員工，上傳短片稱富士康鄭州廠區爆發疫情，但為避免影響生產並未停工，導致確診愈來愈多。有網友稱，目前食堂關閉，廠內物資缺乏，但公司管理層卻不聞不問。

還有網民發出富士康廠區員工集體轉移的短片，稱廠方將約1.9萬名員工轉移至特定小區，並會將在外住宿的約2.1萬名員工安排返回宿舍集中管理。據網絡上自稱為富士康員工放出的消息可見，廠區內部仍在鼓勵員工出勤，願出勤者最高獎勵1500元（人民幣）。

據富士康鄭州科技園官方微信19日發布的通告，公司要求所有員工返回宿舍就餐，公司會為正常出勤的員工提供免費三餐。

鴻海：2萬人確診是嚴重不實信息

對於網傳富士康鄭州廠區的亂象，鴻海對台媒中央社回應稱，網絡流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實信息，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護。

鴻海又指出，針對少部分受疫情影響的員工，富士康將在符合地方防疫政策前提下，盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障。鴻海又表示，目前鄭州防疫工作穩定推展，對集團影響程度可控，第4季營運展望不變。

針對鴻海的回應，部分網友稱「不相信闢謠」，「即使沒有2萬，幾千幾百也有」，還呼籲鄭州政府能夠接管富士康，令其停工停產，保障30萬員工的生命安全。亦有網友持反對意見認為「疫情最嚴重時也沒有2萬」，若廠區內大規模集中爆發，鄭州政府不可能坐視不理。

據目前鄭州官方報告數據顯示，25日（周二）新增3宗本土確診及20宗本土無症狀感染者。