疫情封控一顆白菜50元?　《人民日報》五問西寧市「為何買菜難」

青海省會西寧市日情出現疫情進入封控管理，糧油肉菜等生活必需品上漲，居民反映一顆紫白菜漲到46.85元（人民幣，下同）、一朵青菜花22.86元。《人民日報》10月27日發文，就防疫問題「五問」西寧市，西寧市商務局局長陳曉萍則回應稱買菜難的原因是因為供給終端蔬果店被大量關停，造成供給端末梢不暢，所以不少地區出現買菜難等現象。



對於白菜漲價到46.85元的情況，西寧市則回應稱是「標錯價」強調超商已經退款並向顧客道歉。針對有居民反映被超商直接派送要價60元的蔬菜包。 西寧市商務局則稱對涉嫌存在哄抬價格的違法行為，目前已立案蔬菜包哄抬價格案件2起，擬從重從嚴從快作出處罰。

據內媒報道，西寧市10月20日發現三名無症狀感染者，疫情起始點為青藏高原農副產品集散中心，截至25日已累計92名無症狀感染者，流行毒株為Omicron BA.5.2進化分支。

網傳消息稱，西寧因疫情防控工地上有好幾十個農民工沒得吃，打電話給政府單位無人回應。此外，微信公眾號「暉誠勿思」發布一篇《今天繼續讓大家看到西寧網友的心聲》的文章引發廣大專注，對話截圖顯示，有市民詢問有無可以幫忙買饅頭、蛋糕，願意負擔雙倍的價格，不過未求助成功。

該市民後表示，自己的爺爺已經離世，還安慰無法即時救援的網民，「沒事。親。不怪你，我們最內疚的就是讓我爺爺餓著肚子走」，但該文章日前已被封鎖，消息官方未回應或證實。

文中也提到西寧有生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元，紫白菜價格一顆46.85元。另外牛肉、雞蛋、黃瓜等食物都漲至「天價」，要買菜還要靠搶，有人在外賣；但同時，卻有菜農的菜因為疫情封控「只能爛在地裡」。更有親人因交通受阻而被迫分離。也有網友反映，回到西寧家中，社區卻不讓進，或是發現自己家裡外都被封鎖。

《人民日報》周四發表《人民日報五問西寧市有關部門：為何會現買菜難，如何解決買菜貴》的文章，就疫情封控期間的買菜難、買貴菜問題採訪西寧市商務局局長陳曉萍。

陳曉萍稱，由於本輪疫情發生在全省供貨源頭青藏高原農副產品集散中心，為降低傳播風險，當局對部分蔬果店實施了閉店隔離，給生活物資保障末端供應造成一定困難。供給終端蔬果店被大量關停，造成供給端末梢不暢，所以不少地區出現買菜難等現象。

她表示，西寧市在該集散中心西側設立臨時蔬菜一級批發點迅速投入運營，每天蔬菜入場量均保持在1000噸以上；當局也在城內四區，臨時設立批發市場，提升供應效率；加強物資統籌調配，通過錯時、錯峰、錯線方式，向商超、農貿市場、直銷店等點對點配送。

陳曉萍強調，在疫情防控措施落實到位的前提下，確定39個農貿市場、36家大型超市正常經營，開放蔬菜直銷店161家，聯繫30多家企業每天出動300餘輛蔬菜直銷車，為居民社區點對點配送「蔬菜包」。

她也強調，截至星期三（10月26日），西寧市有三家蔬菜店因為哄抬物價，被嚴厲處罰。

對於裡面僅有一顆洋蔥和幾把青菜卻要價60元的蔬菜包，陳曉萍則提到，經初查為避免人群聚集，提高結算效率，部分商家對蔬菜進行了打包銷售，市場監管部門核查全市蔬菜包銷售價格情況，對涉嫌存在哄抬價格的違法行為，目前已立案蔬菜包哄抬價格案件2起，擬從重從嚴從快作出處罰，青海省市場監管局也鼓勵當地民眾打電話舉報。