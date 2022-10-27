內地新興職業「代廚」　上門煮四道菜只要68元　包月服務¥1600起

內地興起新職業選擇，有本身待業的主婦到他人家中代為料理餐點，按照主人指示烹飪，收費四道菜68元（人民幣．下同）起，包月服務更低至1600元起。



近日，湖南一女子上門為年輕人代廚，做四道菜收費68元引發熱議。北京青年報記者調查發現，重慶、成都、杭州、上海等地均有人在網上提供上門代廚服務，但收費標準不一。煮4道菜的人工費從66元到88元不等，煮6道菜的人工費從88元至188元不等，煮10道菜人工費從99元到248元不等。有些代廚還會提供免費代買菜的服務，洗碗則需另收10至30元。

另外，代廚一般不收市內交通費用，至於超出5公里距離的服務地點，則需要加收從20元或35元。不少網民表示，認為這種新興服務很划算。

從業的章女士說，自己此前工作並不穩定，在速遞公司、工廠、家政公司等機構做過多份工作，後來因為時間不自由及身體狀況的原因，沒有繼續從事這些工作。想到自己煮菜還不錯，就想到上門為別人烹飪的服務，「主要是時間也比較自由」。

每次接到訂單，章女士都會跟僱主商量菜品選擇、口味偏好等。「口味是喜歡清淡還是香辣，想吃甚麼菜，這些都是以僱主需求為準。」章女士說，她目前算是全職做上門代廚，一天能接一兩單，賺一百多元，一個月下來能賺三四千元。如果是兼職的賺不了這麼多。

成都「95後」女孩小馮在從事工程造價4年多後，因一場病反思了平時工作熬夜加班對身體的傷害，決定辭掉工作自己創業，目前也轉行做家政私廚。跟章女士按每頓飯接單收費不同的是，她提供的是上門代廚包月服務，按每個工作日做一頓飯算，每月收費1600元至1800元。

不過，有家庭服務業專家提醒，上門代廚目前是屬於僱主和代廚人員「你情我願」的交易，不像傳統的家政服務公司會幫忙買保險，一旦出了問題或產生糾紛，僱主可能要自擔風險。