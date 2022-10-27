廣州女記錄堅持286天10點睡覺　面部現大變化！網民直呼「回春」

早睡早起或按時作息被認為是健康的生活習慣，惟大多數當代年輕人受多種因素影響無法堅持。近日，廣東廣州一名女子發布自己連續286天堅持夜晚10點睡覺的影像記錄，顯示面部出現明顯變化，不少網民亦直呼「簡直大回春」。



廖女士連續286天堅持夜晚10點睡覺，面部出現明顯變化。（網上圖片）

綜合內媒報道，廣州的廖女士是一名在讀碩士研究生，她周三（26日）在社交媒體曬出自己286天來的自拍，以展示堅持每晚10點睡覺的面部變化。從相片中可以看出明顯的變化，包括皮膚稍微變亮、黑眼圈變淡、法令紋也有改善。

廖女士介紹，早睡早起不僅讓她充滿精神氣跟活力，也更加熱愛生活，「乳腺結節也有在變小，希望以後繼續堅持。」而談及做這件事的初衷，廖女士透露，自己幾年前曾因生病差點休學，醫生建議不要熬夜，於是她決定每天打卡監督自己早睡。

目前，已有不少身邊人受廖女士影響開始早睡，大家還組建了早睡群組互相鼓勵監督，讓早睡變成一件有意義的事。

事實上，根據醫生的建議，每晚最好11點左右睡覺，小學生要睡夠10小時，初中生要睡夠9小時，高中生要睡夠8個小時，成年人每天最好睡夠7-8小時，要在黑暗的、溫度約20攝氏度的環境中睡覺。