中國「光腿神器」助歐洲人抵禦凜冬？　德法多國銷量月增逾300%

受到連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道泄漏事故的影響，不少歐洲人紛紛向中國製造尋求解決方案，以應對即將來臨的凜冬。秋褲、「光腿神器」等保暖衣物異常地在歐洲出現搶購潮，10月的銷售額更按月增長131%。



在內地，「光腿神器」與秋衣、秋褲、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣並稱為「過冬八件套」，而正是受到「斷氣」影響，這些物品今年在歐洲收穫大量市場。

隨著中國製造的取暖設備需求量大增，「光腿神器」亦成功在歐洲「出圈」，所謂「光腿神器」即是類似於打底褲的絲襪，其顏色與皮膚顏色相近，內裡則有一層薄絨以起保暖作用，穿上後從遠觀就如同裸露著雙腿，故此得名。

據「央視財經」報道，歐洲消費者往年都更青睞薄絨或無絨的「光腿神器」，今年卻紛紛要求加厚絨層以提高保暖性。浙江諸暨不少生產企業都加班趕訂單，等待交貨的訂單亦已經排到明年5月。

當地一間生產企業的經理表示，公司今年前9個月的銷售額已經達到了3000多萬元（人民幣，下同），超過了去年一整年，其中出口增量最多的就是歐洲。另一間生產企業的負責人也指，去年銷售了300多萬條，今年到現在就已經有360萬條左右了。

據浙江寧波海關資料顯示，1-8月寧波市出口褲襪8204.7萬元，按年增長94.8%。其中，出口至歐洲3109.1萬元，按年增長100.3%。

另據新加坡《聯合早報》此前報道，跨境平台速賣通提供的數據顯示，今年10月以來，「光腿神器」最多的訂單是來自荷蘭、德國和法國的女性。此外，保暖內衣的銷售額亦按月增長246%，其中，秋衣秋褲在法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭等多個國家均有三倍以上的按月增長，分別為372%、362%、365%、316%和311%。