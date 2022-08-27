重慶18宗山火均撲滅　消防員撤離時被女子「強吻」　網民：性騷擾

受連續高溫乾旱天氣影響，重慶多區上周三（17日）起發生18宗山火，截至周五（26日）山火明火已被全部撲滅。

在重慶人民歡送滅火戰士過程中，卻出現一名女子強吻消防員的一幕，引發廣泛關注。有網民就質疑這是否涉及性騷擾；但亦有網民透露「人家明明是情侶」。



在重慶人民歡送滅火戰士過程中，出現一名女子強吻消防員的一幕。（微博）

綜合內地媒體報道，消防員戰士撲滅山火後準備撤離，上千名重慶市民自發來到現場夾道歡送、敲鑼打鼓，還不斷有人將補給品遞給消防員以示感激之情。

不過，期間一名女子強吻消防員的一幕就引起熱議。網傳影片顯示，兩名消防員在路邊拍照時，衝出一名女子將一位消防員拉到一旁合影，隨後女子突然向消防員面頰親去，消防員就略顯不知所措，最後兩人就都露出笑容，緩解尷尬氣氛。

在重慶人民歡送滅火戰士過程中，出現一名女子強吻消防員的一幕。（微博）

就是這樣的一個舉動，卻在網絡中引發了巨大爭議，有不少網民對女子口誅筆伐：「強吻算不算性騷擾」、「性別互換，妥妥的猥褻」、「沒搞清是否單身的情況下，建議還是別亂親」、「致敬可以，強吻不必」、「換個場合這要是一男的強吻了支援抗疫的護士，這他麼不就是性騷擾嗎」、「滅了山火，滅不了重慶妹子熱情似火」。

但亦有網民認為：「感覺妹紙只是太激動了也沒有惡意」、「用一個吻來表達自己對消防員的感謝之情，我覺得不為過吧」、「這一吻，是個人的情不自禁，是群眾對消防員的感激，也是軍民一家親的一脈相承」。還有網民表示，實際上二人為情侶關係。