發文稱鄭州疫情嚴重卻遭網暴　前調查記者：被恐嚇要「投案自首」

河南鄭州早前爆疫，周四（27日），內地一名前調查記者公開發文，指自己因為寫鄭州疫情方面的文章，人身安全受到極端威脅，被部分網民扣上「煽動輿論」、「看不得中國好」、「漢奸」等帽子，還恐嚇稱「誅九族」、「主動投案自首，爭取寬大處理」等。

據該名前調查記者文中透露，鄭州疫情情況嚴重，有患者發燒並出現虛脫等，可家人聯繫了各方，甚至報警後，均沒人上門協助拉走治療，令其絕望；另有民眾發現其小區白天平安無事，但到了晚上卻有大巴把人拉走，惟官方公布的數字卻顯示每天感染的人數其實並不是很多，對此感到不解。



「追月數星以往都是為別人發聲，今天，形勢所迫，不得不佔用一點讀者朋友的時間，為自己『吶喊』一次。」據該網名為「追月數星」的前調查記者表示，自己寫了鄭州疫情方面的文章後，人身安全受到極端威脅，除被指摘是「反動分子」等，更有人赤裸裸地威脅他趕緊刪除文章，不然就去抓他，「受以往很多案例的警示，我知道他們說這話可能不是恐嚇，而是極有可能幹得出來」。

後來，他突然接到一個電話，對方自稱是某部門的負責人，接到大量投訴要求他刪除不實文章。當時他反問對方有沒有對調查核實，惟未獲正面回應，僅通知他趕緊下架，「瞬間，我覺得天塌下來了」。

「追月數星」表示，自己之所以關注鄭州疫情，源於10月7日，他去當地看望朋友，並在走出新鄭機場掃碼時，發現自己變成「黃碼」，「我頭天晚上做的核酸，未超過24小時，按理不應該黃」。

一開始，他沒太放在心上，未料核酸結果出來顯示無問題後，碼在翌日還是黃的，社區流調人員在下午更電話轟炸他，稱當天晚上必須離開，否則居家監測7天。預感到鄭州可能「不安全」的他遂買了綠皮火車票連夜「逃離」。

預感到鄭州可能「不安全」的「追月數星」買了綠皮火車票連夜「逃離」。（追月數星）

果然，河南多地接下來陸續出現疫情，最初以汝州最為嚴重。據文章稱，一個直播節目上顯示汝州市實驗中學門口排著很長的隊，「全是拉人的車，可當天官方通報確診的數字也就幾個人」。接下來住隔離點的14歲少女因發燒抽搐離世，另一名因核酸異常被拉走的男子同樣死在了隔離點，「我聯繫到家屬，他們給我提供了在隔離點門口搶救的監控視頻」。

至於鄭州的疫情從10月12日開始變得嚴重，翌日起，大部分小區都開始閉環管理，整個城市基本進入靜默狀態。之後，社交平台開始出現各種不和諧的聲音。

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一名住在萬科城紫蘭苑1號樓一單元的業主表示，他們小區10月10日就被封，一家都居家配合防疫工作，可女主人不久即開始發燒，溫度一直在38.5以上。直到14日晚，社區才打電話說確診為陽性，並稱會派車拉走治療，可患者直至發燒虛脫並出現咳嗽、胸悶症狀時仍未得到治療，期間聯繫了社區、辦事處、疾控部門、市長熱線，甚至報警，均沒人上門拉走治療。該男主人無比絕望，在社區居務群求助：「此刻，我母親和孩子也出現了發燒症狀，我現在跪向大家求助，該怎麼辦才能讓我家人得到救治。」

而另一名中年男人在途徑鄭州中原區秦嶺路與隴海路交叉口時，被確診陽性，要求原地不動。可經聯繫辦事處、報警、打各部門電話，結果皆是確診人數多，隔離點沒有床位，轉運車運轉不過來，「這兩件事，對一名有著10多年調查記者經驗的我來說，本能地意識到，鄭州本輪疫情的嚴重程度不容樂觀」。

文章進一步稱，雖然當地小區閉環、市民居家、學校停課，可每天感染的人數並不是很多，許多市民都對此不理解，「每天增加幾例，為何大動干戈『封城』？」他們還發現，白天小區平安無事，到了晚上就有大巴把人拉走。

到了10月20日，鄭州官方發通告稱，從10月17日開始計算，連續7天全員核酸檢測正常的居民小區，可逐步恢復正常生活秩序。可是到了10月23日，官方隻字不提是否解除管控，導致民間流言四起，而有市民在本地媒體問政欄目發帖詢問24日小區是否解除管控後，帖子還莫名被刪除。之後，官方連夜發布通告，稱有序恢復部分區域人員出行，各區縣（市）也相繼發布同類通告，但它們之間有政策各不相同甚至語焉不詳的問題，市民也反映「還是出不去」。

例如，湖壹號一期是10月25日，鄭東新區公佈逐步恢復正常生活秩序的小區之一，但有業主26日反映還是不能正常出行，且出小區需要24小時核酸，「今天早上核酸也停了，就是不想讓我們出去」。對此，鄭東新區豫興路辦事處工作人員回應稱，湖壹號一期確實已解封，但沒說可以自由出入，列入逐步恢復正常生活的小區，一戶人每天只能允許一個人出去兩小時，「現在社會防控面還沒有完全消除，還存在一定的傳播風險」。當被問到鄭州疫情有多嚴重時，該工作人員極不耐煩地：「數據不是我們報的，我跟你說了，為了你的安全，減少流動。」

網民點睇：

感謝你說出了我們的心聲

感謝作者為我們發聲，身在鄭州的我們，太難了

我在鄭州，說的很客觀公正。沒有誇大其詞

我們小區從13號靜管理，到現在已經15天天了，昨天仍有新增

只要你說的是實話真話，還有什麼可怕的？並且，你這篇文章不是也已經照常發出來了嗎？何況你是記者，更應該擁有優先發言權



10月27日，就鄭州疫情防控熱點問題，市疫情防控指揮部做出回應。

當局稱，作為全國交通樞紐，鄭州本輪疫情為省外輸入性病例引發，國慶長假人員流動規模大，返崗返校人員集中，由於疫情潛伏期原因，一些返崗返校人員在48小時常規核酸檢測中不能被檢出，致使病毒呈現多向多點輸入，並通過多個重點場所擴散，加之秋冬季也是傳染病高發期，形成局部群體性傳播。

當前，隨著一系列防控措施的有力實施，疫情傳播形勢已得到有效遏制，新增病例主要集中在中原區、高新區、二七區等地，其他區域新增病例較少。

鄭州持續開展區域核酸檢測。（人民視覺）

對於部分縣（市）區陸續發布通告，恢復一些小區正常生活秩序，但一些區域管控措施依然比較嚴的問題，官方指，有的小區管控時間長，是因為部分陽性感染者潛伏期7天到10天才發現，為了確保居民健康，對一些密接、次密接人員多的小區，要強化管理措施。對排除風險的小區，要逐步有序放開。對於符合解封條件的小區，鄭州市要求必須加快解封進度。解封小區的居民在嚴格做好個人防護的前提下，憑24小時核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼「點對點」出行，減少跨區流動，避開涉疫管控區域。

物資供應方面，當局稱，從目前掌握情況看，全市生活必需品供應充足，運行正常，肉、蛋、菜、水果、糧油等生活必需品庫存超過40萬噸，小麥、麵粉、大米、雜糧等庫存超過45萬噸，速凍食品超過3萬噸，能夠有效保障全市市民的生活需求。

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