西南大學教授遭學生「信息員」偷聽課並舉報　網民紛抱不平

近年來，內地不時傳出高校老師因課堂期間的內容而被自家學生舉報的消息，被輿論批評為「文革遺風」。周四（27日），重慶西南大學教授徐松岩在微博上爆料，稱自己上課被一名學生「信息員」旁聽，然後他被要求準備匯報。事件引起關注，有網民為徐抱打不平，批評學生的行為不尊重，「這一刻，師道尊嚴大概真的是顏面掃地了」。據了解，徐松岩現為西南大學歷史文化學院教授，其所授的古希臘史在國內頗有名氣。



周四，徐松岩透過實名認證的微博帳號發文，稱：「昨晚給本科生上課，第三節課下課後，有自稱是『信息員』的同學，未經本人允許偷聽了課程，並通知我準備匯報。」

徐還帖上了哭笑的表情，似乎是對此感到相當的無奈。不過，徐到底是具體因為什麼原因而被舉報，目前不得而知，該帖文現亦已被刪除，原因不明。

徐松岩透過實名認證的微博帳號發文。（微博）

公開資料顯示，徐松岩教授是南開大學歷史學博士，現任西南大學古典文明研究所所長、歷史文化學院教授、古典學博士生導師、世界史一級學科碩士學位點負責人和《古典學評論》主編。

徐松岩的授課內容包括古希臘、羅馬歷史，尤其古希臘史在國內頗有名氣，曾被門戶網站推薦；他也曾為國內讀者翻譯了希臘史相關的作品，曾譯註希羅多德的《歷史》、修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》以及色諾芬的《希臘史》等古希臘三大史學名著。

在2017年11月發表的《古希臘文明的形成與特徵》一文中，徐松岩還曾提到「雅典是真正實行民主的國家」、「雅典人崇尚『主權在民』、『輪番為治』的理念，對後世產生了深遠的影響」以及「不論什麼樣的統治者，都必須接受法律的約束，只有法律的權力高於統治者的權力時，邦國的治理才能走上正確的軌道」等觀點。

而徐在學生眼中形象不錯，曾有畢業生專門發文對他表達感激；前兩年，山東的濟南大學還專門請徐去講過課，當時有學生興奮地表示「追星成功」，認為聽徐的課受益匪淺。

因此，今次舉報事件隨即引起輿論關注，有網民批評是文革告密風重來，所謂的信息員，心不尊師行也無道；亦有人諷刺道「大概是被希臘偽史派盯上了」。

閱讀量逾10萬的自媒體《星聯時空》還評論道：「有著這樣學術成就的教授，居然被自己的學生這樣不尊重對待著，甚至讓他在自己的學生面前匯報工作，這一刻，師道尊嚴大概真的是顏面掃地了......我想，西南大學應該對這樣的事情不會無動於衷，應該會有一個明確的說法，否則那兒的老師還能在講台上安心的上課嗎？」

據百度百科顯示，學生信息員是為學校提供教學信息，督查並提高班級學風的組織，主要從事教學第一信息與反饋，包括教學改革、課堂教學、專業設置、學校建設、學風建設、考風建設、教師教學態度與水平、實踐教學環節、學生的學習情況及考試情況等環節的信息、意見和建議等。