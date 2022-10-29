疫情｜內地昨增1477宗本土感染　廣東佔199宗屬全國最多

內地的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，昨日（28日）新增1477宗本土感染，其中廣東錄得199宗本土感染，佔全國最多。



31個省份報告新增377宗確診個案，其中53宗為境外輸入，324宗屬本土確診，包括廣東63宗、山西54宗、新疆30宗、四川23宗、北京20宗、內蒙古20宗、江蘇20宗、湖南20宗、重慶19宗、陝西11宗、黑龍江10宗、福建10宗、甘肅4宗、天津3宗、山東3宗、河南3宗、雲南3宗、安徽2宗、貴州2宗、上海1宗、浙江1宗、西藏1宗、青海1宗，其中含27宗由無症狀感染者轉為確診。

另報告新增1281宗無症狀感染者，其中128宗為境外輸入，1153宗屬本土感染，包括廣東136宗、新疆125宗、內蒙古111宗、福建94宗、山東91宗、青海85宗、湖北70宗、湖南52宗、陝西51宗、山西50宗、黑龍江47宗、河北38宗、甘肅38宗、雲南31宗、河南24宗、重慶21宗、四川19宗、天津17宗、江蘇16宗、安徽9宗、上海8宗、廣西6宗、遼寧5宗、北京2宗、江西2宗、西藏2宗、寧夏2宗、浙江1宗。

據廣東省衛健委通報，新增63宗本土確診，包括廣州54宗、深圳2宗、江門5宗、陽江2宗；另新增136宗本土無症狀感染者，分別是廣州85宗、深圳4宗、珠海1宗、汕頭1宗、佛山31宗、梅州10宗、惠州1宗、東莞1宗、清遠1宗、揭陽1宗。

中新社報道，廣州市疫情防控攻堅主戰場海珠區經過數日奮戰，實時傳播指數已經從最高峰的8.2降到28日的3.2。但對於傳染病而言，3.2仍是較高數值，距離切斷傳播鏈條需要降到1以下這個目標仍有較大差距。廣州市疾控中心負責人表示，這說明社區的傳播鏈條仍未被阻斷，疫情傳播擴散的風險依然很高，仍需繼續堅持目前行之有效的防控措施。

此外，在同樣爆發本土疫情的新疆，烏魯木齊市衛健委主任柯明表示，烏魯木齊市近期出現「先傳播、後出陽」，他直言為疫情早發現、早控制增加了較大難度。