疫情｜西藏拉薩封鎖逾兩個月　民眾罕見上街抗議示威

因應疫情，西藏拉薩已連續「封城」近80天，外媒報道指，當地不少民眾周三（26日）上街遊行，以反對長時間封鎖帶來的的巨大影響。



西藏拉薩一條巷子內有多人聚集。（影片截圖）

據自由亞洲電台（RFA）報道，26日，西藏拉薩有大批民眾因不被允許購買食物和生活必需品，而走上街頭遊行示威。

有網絡影片顯示，在拉薩大昭寺附近的一條巷子內，有約近百名民眾聚集，現場則有身著防護衣的人員穿梭，亦可見到警方手持盾牌戒備。影片中可以聽到有防疫人員手持揚聲器說，「大家理解我們的工作，先回去克服一下這個地方行不行。」

現場則有身著防護衣的人員穿梭，亦可見到警方手持盾牌戒備。（影片截圖）

另一段影片顯示，26日晚，有數十人在拉薩加榮市場附近聚集示威，並一度發生身體衝突，現場還傳出有人喊「打起來了」、「達賴喇嘛」的聲音。據悉，這些示威人士主要是外地到拉薩的打工者，受疫情影響沒有好的收入亦無法順利返鄉。

據了解，拉薩今年8月爆發本土疫情後開始「封城」，不少人都質疑下達「封城」到執行的時間並不足以準備糧食、生活用品等，亦有網民諷刺指，拉薩的靜默三天分別是是「夏天、秋天、冬天」。

26日晚上，再有數十人在拉薩加榮市場附近聚集示威。（影片截圖）

另據BBC報道，內地的社交平台中不少人表示因防疫政策被困拉薩，並稱近三個月沒有一份收入。至於今次聚集示威的相關影片，亦在內地網絡中悉數被屏蔽。

雖已執行近三個月的「封城」，但西藏的疫情仍未達至「清零」，據國家衛健委通報，西藏昨日（28日）報告新增1宗本土確證及2宗本土無症狀感染者。