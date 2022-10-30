鄭州富士康疫情傳工人徒步百公里「大逃離」　多地要求返鄉者報備

iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠區爆發疫情，内地短影片平台抖音多個帳號，爆出工人徒步逃離工廠返鄉影片，員工表示，陽性感染者被封在爛尾樓，環境極其惡劣，甚至沒飯食無藥醫治，大量工人被迫強行徒步回家。

據內地社交平台短片顯示，大量年輕男女穿著厚外套，手拖行李喼行走在公路、田邊小路，甚至翻越兩米多高的鐵絲網，人龍見不到尾。路邊有人放置樽裝水、麵包和點心，亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫額。



鄭州富士康黨委書記蘇東霞今日（30日）凌晨公開發信，稱在疫情發生後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少，除象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」，無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家。

本月26日，針對傳出廠區嚴格封控，富士康發聲明強調「2萬員工確診」是「嚴重不實」，鄭州園區生產營運相對穩定。富士康表示，即日取消園區餐飲場所堂食，全體員工要在宿舍用膳，其中正常上班的員工將獲公司免費提供一日三餐；所有員工需減少不必要的行程，宿舍、園區兩點一線，且除了身處宿舍，必須佩戴N95口罩，嚴禁在廠區內或路上脫下口罩。

但社交平台傳出，不少富士康員工表示，廠區確診愈來愈多，廠內物資缺乏，公司未按承諾提供三餐，自己和家人都要捱餓，還無法外出購買物資，一旦有物資送到園區，大家都怕分不到而湧上去搶；又指有住在宿舍的員工被安排到倉庫甚至大街上「隔離」，而鄭州近日晚上天氣低見個位數。網上甚至盛傳，鄭州的「爛尾樓」一夜之間燈火通明，相信是被用作隔離檢疫。

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隨後，疑似逃離影片在內地社交網站流傳。有網民表示，「今晚這是怎麼啦？華夏大道兩邊路上全部都是步行回家的人，至少有2000人看著真讓人心酸，天氣這麼涼，連個住的地方都沒有，一場疫情把人整得成什麼樣子了，希望你們都能平平安安的到家。」

還有人說，從開封、新密、中牟起頭，好多人選擇徒步回家，30公里、50公里，有人走4個小時，有人走6個小時，一個焦作的同仁，因為遇到關卡勸返繞路50公里，一天一夜走了165公里回家，給許多人堅定了信念，陸續好多人徒步回家，最長的4日，這是2022年，居然上演大逃難，他們躲避人群，與人保持距離，到自己的地區提前報備，等待自費隔離，令人看了眼濕濕。

截至29日晚10時半，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等地發布「致在富士康工作人員的公開信」，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備，或派專車接返。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

其中長葛市提出需要在本地有固定住所，提供持續3日的核酸陰性證明和當天的抗原陰性證明；西華縣的公開信顯示，明確將從周日（30日）組織專車前往鄭州富士康廠部開展接返服務，集中隔離期間費用自理。當地西夏鎮上的防疫部門確認了此消息，表示明天開始將陸續接返，如需返鄉請及時向村里報備。

今日（30日）上午，富士康一位行政辦公人員表示，他們的廠已閉環管理10幾天，點對點上班，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。鄭州航空港經濟綜合實驗區一位負責人則表示，目前，他們正會同河南省有關部門，開會研究相應措施。

内地昨日（29日）新增353宗本土確診個案及1704宗本土無症狀感染者。其中，河南本土確診個案7宗（鄭州市6宗，其中5宗為隔離管控發現、1宗為重點人群篩查發現；南陽市1宗，為外地返回人員，點對點閉環管理）；河南本土無症狀感染者26宗（鄭州市26宗，其中21宗為隔離管控發現、5宗為重點人群篩查發現）。

大量網民在梨泰院新聞下留言：鄭州富士康

微博話題「#當地政府已向鄭州富士康派駐工作組#」今日（30日）登上熱搜榜首。不少網民質疑當地政府沒有及時妥善處理。更有人表示：「普通人想要活着又有甚麼錯呢」。

值得一提是，內地不少傳媒在微博報道韓國首爾梨泰院踩踏事故的消息，但留言區有不少網民留言：「嗯，鄭州富士康」、「就是看不見鄭州看不見富士康是吧」，以此表達對鄭州富士康疫情的關注：