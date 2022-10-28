01鄭州連線｜大量小區未如預期解封　市民：政府須勇於承擔錯誤

河南鄭州早前爆疫，觸發各方關注。身處鄭州的鄭先生周五（28日）向《香港01》反映，雖然官方稱鄭州已經逐步解封，但事實上當地疫情嚴重，大量小區還在嚴厲封控中，更有小區不讓居民點外賣，稱違法者要公布名單。鄭先生認為當局須勇於承擔錯誤，不要把精力放在怎樣掩蓋真相。



鄭州官方日前發通告稱，從10月17日開始計算，連續7天全員核酸檢測正常的居民小區，可逐步恢復正常生活秩序。然而，現實情況或未至於到樂觀的時候，有業主26日表示，其所在的湖壹號一期是鄭東新區公佈逐步恢復正常生活秩序的小區之一，但他還是不能正常出行，且出小區需要24小時內核酸檢測結果，「今天早上核酸也停了，就是不想讓我們出去」。

鄭東新區豫興路辦事處工作人員對此回應稱，確實已解封，但沒說可以自由出入，列入逐步恢復正常生活的小區，每戶每天只能允許一個人出去兩小時，「現在社會防控面還沒有完全消除，還存在一定的傳播風險」。

據鄭先生提供的照片顯示，有小區通知稱疫情蔓延速度很快，「居委會、物業已淪陷，大家只要有米有麵餓不到，居家不要下樓！」另有小區物業人員通知稱，因「突發情況」，上午暫不做核酸及物資配送工作，請各位業主居家，不要外出，也不要一直給管家和前台打電話，「有事找社區」、「我們自己都顧不了自己了」、「有能力最好換套房子」。

另外，有網民諷刺道：「兩周前所有人都知道鄭州疫情很嚴重，唯獨鄭州人不知道！今天所有人都知道鄭州解封了，唯獨鄭州人不知道！」

對於鄭州目前的生活，鄭先生引述一名居於「平等街二七區」的朋友發文稱，為防止疫情擴散，當地禁止叫外賣，甚至說違反者名單會被公布在小區微信群組。而他自己的小區則是一直呼籲居民盡量少叫外賣，並未禁止。

他又援引自己所在小區一名住戶說法，指「富士康所在的港區疫情嚴重」，當中不少人「翻牆而出」。據其分享的群組對話顯示，許多人支持這些從疫情嚴重區域回來的人要「立刻隔離」，這樣小區才能早日解封。

他在群組中表示，這些歸來的人也是值得心疼的人，而非造成問題者。不過，他在群祖說完這段話後，並沒有人附和他。對此，他表示自己可以理解大部分居民害怕再延長封控的心情。

對於當局的管控，鄭先生表示，其對那些「迷信政治」的人感到萬分惋惜，並認為得公眾號平台（指鄭州市政府旗下官方微信公眾號）下的留言很可怕：「還在喊口號，但原因就是他們失職」。

鄭先生認為，有關當局應勇於認錯承擔。他能體諒當局不認錯是怕「被額外控訴」、節外生枝，但認為應該負責的部門須放下對身份和名譽等的執著，勇於承擔錯誤。

另一方面，鄭先生又覺得應該「感謝疫情」，指現代社會人情味淡泊、人變得冷漠，「平時哪怕是門對門都只各過各的，只有表面寒暄」，認為這並非好的社會現象，而疫情下大家互幫互助，人與人之間有了聯繫，便更容易去體諒彼此，包括理解與自己無關的人，如是，生活環境便和諧一些。

最後，鄭先生呼籲當地政府不要把精力放在怎樣「掩蓋真相」，要盡全力解決問題。