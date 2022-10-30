鄭州男子露營遇區域封控荒野求生半個月 網友笑稱：這次露個夠了
撰文：中天新聞網
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在中國大陸疫情防控下，近郊露營成為民眾休閒度假「新風尚」，河南鄭州有名男子與友人相約去黃河邊露營，沒想到，卻遇上當地疫情反彈實施區域封控，回不了家被困郊外，「荒野求生」一待就是半個月。
10月28日，河南鄭州一男子分享一段影片引發網友關注，一行人用蘆葦搭起臨時帳棚，在裡頭挖了個土炕來生火煮飯，看來頗為愜意。
【圖輯】河南鄭州男子露營遇疫情困郊外「荒野求生」半個月。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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據當事人表示前幾天物資還挺齊全，可以煎蛋，還有少量的水果，後來還揉面做了餅和燜麵，也有附近的好心人送來一些物資，像擀麵杖是就地取材的，還意外抓到了幾條擱淺的魚，在野外找到了豆子充飢，最大困擾就是天氣，氣溫愈來愈低和出現下雨。自己和朋友一行人來黃河邊露營，慘遇疫情有家歸不得，已經在戶外待了半個月。
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大陸網友們也紛紛調侃「天啊！還搭個棚，野外求生欲真強」、「臨時灶台、特製桌椅，沒這手藝還吃不了這頓豐盛早餐」、「喜歡露營是吧，這次露個夠了」，不過也不少有人留言反諷大陸防控政策，「感恩我國，讓人多一項技能」、「我看過的挺好的，還得繼續封」。
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