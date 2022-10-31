鄭州富士康爆疫工人步百里返鄉　路透：鄭州廠iPhone出貨將減30%

iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠區爆發疫情，内地短影片平台抖音多個帳號爆出工人徒步逃離工廠返鄉影片，鴻海董事長劉揚偉稱照護員工是首要原則，更強調要維持廠區正常生產。



《路透社 》引述消息人士報道稱，鄭州廠約莫三萬正常的員工因為怕感染而不敢入廠工作，11月iPhone的出貨量可能因此減少多達三成。因應鄭州廠的產能下降，鴻海現在正努力提高深圳廠區的iPhone產量。



該報道引述一位熟知此事的消息人士表示，隨著鄭州廠廠區內感染人數擴大，「住附近城市的很多作業員都先回鄉下」。對於該報道，鴻海回應稱，鴻海情勢已逐步獲得控制，而鴻海會協調其他廠的產能備援，降低可能的影響。

此外，富士康30日發布通知表示，再過四、五天預計就可以恢復正常秩序，員工每天正常出勤依然有獎金。

鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨公開發信，稱在疫情發生後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少，除象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」，無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家。



據了解，富士康在鄭州有航空港、經開區、中牟縣三個廠區，此次因疫情引發關注的是航空港廠區，一般稱為港區。半個月前，港區爆發疫情，實施閉環管理，員工被要求廠區—宿舍兩點一線；10月19日起，園區暫停堂食。

根據富士康集團對外公告，港區共有20餘萬名員工。富士康港區員工周元透露，截至目前，富士康港區未停過工，工廠一直維持正常運轉。亦有員工稱，返鄉的為臨時工居多。

據內地社交平台短片顯示，大量年輕男女穿著厚外套，手拖行李行走在公路、田邊小路，甚至翻越兩米多高的鐵絲網，人龍見不到尾。路邊有人放置樽裝水、麵包和點心，亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫額。

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有人說，從開封、新密、中牟起頭，好多人選擇徒步回家，30公里、50公里，有人走4個小時，有人走6個小時。更傳出有富士康員工，因為遇到關卡勸返繞路50公里，一天一夜走了165公里回家，給許多人堅定了信念，陸續好多人徒步回家。