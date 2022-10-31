尼格風球逼近華南沿海　兩廣啟動IV級應急響應

今日（31日）上午8時，風球「尼格」的中心位於海南省三沙市偏東方向約500公里的南海中東部海面上，中心最大風力達12級（33米/秒）。中央氣象台今日持續發布颱風藍色預警，廣東、廣西啟動IV級應急響應。



中央氣象台今日上午10時發布颱風藍色預警和海上大風黃色預警，拉響雙重警報。中央氣象台預計，「尼格」將以10到15公里的時速向北偏西方向移動，強度仍有所增強，最強可達13級，之後將逐漸靠近廣東西部海面和海南島東部海面，強度逐漸減弱。

2022年10月31日8時-11月4日8時，「尼格」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

廣東省昨晚（30日）9時啟動防風IV級應急響應，氣象台預計，直至11月2日，受「尼格」和冷空氣共同影響，廣東沿海海面和南海中北部海面風力逐漸加大；廣東中北部市縣有陣雨，南部市縣有中到大雨。

廣西今日中午12時進入重大氣象災害IV級應急響應狀態。廣西氣象台預計，11月5日前，北部灣海面有陣風8至10級，桂東、桂南部分地區和沿海有5至6級，陣風7至8級偏北風。

廣東省應急管理廳、氣象局提醒，海上船隻和作業人員及時回港避風，濱海、海島旅遊和水上項目需及時關停，且「尼格」後期路徑不確定性較高，相關人員需保持關注預警信息。