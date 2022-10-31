疫情｜內地增2699宗本土感染　廣東急增757宗

國家衛健委公布，內地昨日（30日）新增2699宗本土感染，其中2220宗為無症狀感染。

廣東疫情嚴重，單日新增757宗本土感染，其中廣州市佔527宗。



內地新增521宗確診病例，其中479宗為本土個案，包括廣東291宗，新疆30宗，江蘇23宗，重慶22宗，內蒙古18宗，北京、山西各16宗，福建、湖南各12宗，陝西9宗，河南6宗，青海5宗，天津、黑龍江、四川、雲南、甘肅各3宗，河北、遼寧、浙江、山東各1宗；其餘42宗為境外輸入病例。

同日，新增2377宗無症狀感染，其中2220宗為本土，包括廣東468宗，新疆358宗，黑龍江182宗，山西169宗，福建165宗，內蒙古113宗，山東104宗，其餘個案遍布22個省市自治區；另有157宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例4278宗，累計報告確診病例259959宗，5226人病亡。

甘肅肅州區：舉報1人，獎勵1萬

肅州區新冠肺炎疫情防控工作領導小組消息，凡提供的線索中有確診為新冠肺炎病例、無症狀感染者或核酸檢測陽性人員，每次獎勵10000元（人民幣，下同）。

知情者可撥打指定電話提供線索，受理後的線索信息需經區衛健局綜合監督執法所查證屬實，且屬於尚未掌握、未採取防控措施的，再予以獎勵。同一線索，若有兩人或以上提供有效信息，只會獎勵首位線索提供者。

同時，若轄區內居民發現自己有疑似新冠肺炎症狀表現、主動向區疾控中心報告，經醫學診斷後，確定為無症狀感染者或確診病例，可免除隔離觀察和醫療救治期間費用，並給予2000元營養品補助。