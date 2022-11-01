隔牆抹灰偏差不能超1毫米！浙江男「刮膩子」 成世界金牌竟惹議

22歲的浙江男子馬宏達星期一（10月24日）在法國波爾多2022年世界技能大賽「抹灰與隔牆系統專案」中一舉奪魁，為中國在該專案實現金牌「零」的突破。馬宏達賽後受訪時感慨地說，以前沒想過「刮膩子」還能走上世界舞臺。



本文獲《新加坡聯合早報》授權轉載。



所謂「刮膩子」（skim coat）是將膩子刮在牆上以保證牆面平整，而在這場世界級的比賽中，這項常見於室內裝修的手藝活有了更嚴苛的標準：偏差不得超過一毫米，同時還要考驗運用石膏技術在一面空白牆面上自由創作的技藝與審美。

22歲的浙江男子馬宏達在法國波爾多2022年世界技能大賽「抹灰與隔牆系統專案」中一舉奪魁。（新華社）

憑藉「刮膩子」一戰成名的馬宏達成為中國媒體的熱捧對象，多家官媒盛讚其手藝精湛，大歎「行行出狀元」。

《人民日報》星期三（10月26日）以「學好一技之長，成就人生夢想」為題發表評論文章說，技能人才通過比賽提升技術水準、實現自我價值； 《新華社》同天在評論文章中詳細介紹了馬宏達的參賽經過，並稱讚他是「在平凡的崗位上堅守工匠精神」；《經濟日報》也在評論文章中以馬宏達為榜樣號召「培育更多大國工匠」。

在輿論的一片讚譽聲中，一些網民卻發出質疑。他們追問這個獎項意義何在，是「告訴更多年輕人以後畢業出來刮膩子？」還有人說，「沒用，工地最多也只能給350元（人民幣，下同）一天」，暗諷這門手藝活到了真實世界中只是個報酬低、沒多少人願意幹的髒累活。

世界級的比賽中，隔牆抹灰偏差不得超過一毫米，同時還要考驗運用石膏技術在一面空白牆面上自由創作的技藝與審美。（新華社）

《光明日報》旗下光明網對此特意發表評論文章說，這些話「難以入耳，卻值得反覆品咂」。文章坦言，諸多時代的因素促使重視腦力勞動、輕視體力勞動固化于大眾的思維框架內。

就讀於浙江建設技師學院的馬宏達在回憶自己的選擇時說，中考時聽取同為工匠出身的父親建議，學一門手藝，但同時也不諱言自己當時成績不理想的現實。而這也符合大多數中國人對「職校」的普遍看法，即職業教育是「低層次的教育」，是學業較差的人不得已的選擇。

官方期望培育「大國工匠」

中國正經歷經濟轉型、產業結構面臨調整，官方近年大力宣導「普職同重」，今年還首次大修「職業教育法」，期望培養一批具有高素質技術性的大國工匠。

然而，受傳統觀念和社會現實影響，中國民眾對職校「低人一等」的觀念仍根深蒂固，「普職同重」遭遇上熱下冷。

根據中國教育部今年發佈的報告，中等職業學校去年招生占高中階段教育招生總數比僅為35%，遠未達到「五五分」，而社會技術用工缺口仍在逐年增大，製造業年年遭遇「用工荒」。

《新加坡聯合早報》評論，在「普職同重」推行遇阻之際，馬宏達的出現無異於一劑強心針，讓官媒卯足了勁將他當做正面典型大力宣傳。實際上在這場世界技能大賽中，中國其他選手在數控車和數控銑專案中也奪得金牌，但或許是「刮膩子」更能展現「大國工匠」精神，馬宏達的勝利顯然得到了更多輿論關注。

新出爐的中共二十大報告中明確，要加快建設國家戰略人才力量，努力培養造就更多大師，這囊括了戰略科學家、卓越工程師、大國工匠和高技能人才等。要達到這一目標，首先要破除對「職教」的偏見，僅靠一個馬宏達恐怕難以實現，正如光明網文章所說，若不能通過制度真正提升技能人才的收入水準和社會地位，建設技能型社會的基礎就很難夯實。