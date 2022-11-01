中國科學家顏寧辭職普林斯頓大學　回國任深圳醫學科學院創始院長

中國著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧，周二（1日）在2022深圳全球創新人才論壇上宣布，即將辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。

據深圳市政府公報去年3月印發的《深圳醫學科學院建設方案》（下稱《方案》），深圳醫學科學院選址坪山區，按照全新機制的要求，主要建設「四平台一智庫」，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。



顏寧即將辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。（觀察者網）

公開資料顯示，顏寧1977年11月出生於山東章丘，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年-2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

據了解，顏寧主要從事與疾病相關的重要膜轉運蛋白、電壓門控離子通道的結構與工作機理及膜蛋白調控膽固醇代謝通路的分子機制方面的研究。

此外，根據《方案》中的發展目標，到2025年，以深圳醫學科學院為中樞和橋樑的深圳醫學科技協同創新共同體基本建成，針對重點人群和重大疾病的防治技術獲得階段性突破；到2035年，以深圳醫學科學院為核心引擎的粵港澳大灣區醫學科技協同創新體更加成熟定型，重點領域研究取得重大進展，針對重點人群和重大疾病防治關鍵技術獲得顯著突破。