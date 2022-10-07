中國科學家發現土衛二或含磷　為未來探測可能存在的生命提供參考

土衛二為太陽系中其中一個最可能存在生命的地外星球，而據新華社報道，中國科學技術大學研究員郝記華等人近日研究發現，土衛二的冰下海洋中，可能含有豐富的溶解態磷酸根，得以支持潛在微生物的起源與繁衍。該發現令土衛二海水宜居性研究的空白得以填補，為人類未來探測土衛二可能存在的生命提供了科學參考。



作為土星第二顆被人類發現的衛星，土衛二的一大特點，是表面覆蓋著厚厚的冰殼，故又被稱為「冰衛星」。自上世紀80年代，國際科學界通過航天探測器，發現土衛二隱藏著冰下海洋，透過分析它從冰縫中噴發出的冰粒，發現含有生命六種基本構成元素中的碳、氫、氧、氮和硫，唯獨還未發現磷。由於磷對構成生物體的DNA、生物膜、骨骼等不可或缺，故國際科學界一度認為，土衛二或不適宜存在生命。

然而，郝記華帶領的國際科研團隊，近期創新性地構建海水—岩石相互作用模型，模擬出土衛二的海水化學環境，「磷只有溶於水才能被生物利用。與地球海水相比，土衛二的海水含鹼量高且沒有氧氣，成分有點像『蘇打水』」。郝記華稱，他們發現在這種「蘇打水」環境中，土衛二星核中的含磷岩石，只需要約10萬年，便可以向海水溶解出不少磷，而土衛二的海洋已存在1億年以上，故推斷其已含有豐富的磷。

上述成果日前已由國際學術期刊《美國科學院院刊》發表，期刊審稿人認為，該研究從非常新穎的角度，揭示了土衛二的生命宜居潛力，其方式亦可應用於研究其他行星海洋的元素構成，以及地球早期生命的起源。