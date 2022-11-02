尼格風球｜料明日於珠海到陽江一帶沿海登陸　廣東多地停課

強烈熱帶風暴「尼格」逐漸迫近廣東沿岸，中央氣象台今（2日）早6時繼續發布颱風黃色預警，明早（3日）或在廣東珠海到陽江一帶沿海登陸。



中央氣象台消息，今早5時，尼格中心位於廣東省台山市東偏南方向大約375公里的南海東北部海面上，預計尼格將以每小時15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，並將於明日上午在廣東珠海到陽江一帶沿海登陸，尚不排除明日日間在廣東西部近海海面減弱消散的可能。

若尼格以熱帶風暴級別在廣東登陸，將成為2003年來首個11月在中國登陸的颱風。據了解，上一個11月登陸的颱風是19年前的「尼伯特」，其在2003年11月18日登陸海南樂東。

不過，尼格是否登陸要取決於其存活時間。尼格靠近中國時會進入海溫較低區域，強度會有所減弱，若此時南下冷空氣強度較強，尼格暖心結構就會被冷空氣破壞，減弱更明顯，就有可能在近海消散；相反，冷空氣相對較弱時，尼格強度減弱較慢，就可能在明日登陸華南南部沿海。

11月2日，「尼格」未來36小時路徑概率預報。（中央氣象台）

受尼格和冷空氣疊加影響，珠海市氣象台和江門台山市氣象台昨晚已將颱風預警信號升級為黃色。兩地的教育局通知要求，當地托兒所、幼兒園、普通中小學校、中等職業學校（含技工學校）今日停課，校外培訓（託管）機構暫停線下培訓（託管）業務。

截至今早7時，廣東省內南部市縣均已發布颱風預警信號，包括5個颱風黃色預警信號，51個颱風藍色預警信號，32個颱風白色預警信號生效中。

中央氣象台預計，今早8時至明早8時，廣東珠江口附近及其東側沿海、台灣東北部的部分地區將有大到暴雨，其中珠江口東側沿海有大暴雨（100-120毫米）。