丁薛祥撰文首談二十大：為全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥

新任政治局常委丁薛祥，今日（2日）在人民日報發文首談二十大。



《人民日報》刊發丁薛祥署名文章《為全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥》。以下為全文：

實現中華民族偉大復興是近代以來中國人民最偉大的夢想，也是貫穿黨的百年奮鬥的鮮明主題。黨的二十大立足新時代新征程的歷史方位，深刻分析我國發展面臨的形勢和挑戰，全面部署未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，號召全黨全軍全國各族人民為全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。我們要認真學習貫徹，深刻認識力量源於團結、事業成於奮鬥，以更加緊密的團結、更加頑強的奮鬥，把民族復興的歷史偉業不斷推向前進。

一、團結奮鬥是中國共產黨和中國人民的顯著精神標識

中國是人口眾多的國家，中華民族是有着偉大團結奮鬥精神的民族，團結奮鬥的價值理念深深融入並深刻影響着中國人的精神世界和日常行為。 「人多力量大」、「人心齊，泰山移」、「眾人拾柴火焰高」、「天時不如地利，地利不如人和」耳熟能詳的格言，啟迪人們精誠團結、勠力同心；自強不息、發憤圖強、勵精圖治、鍥而不捨等膾炙人口的成語，激勵人們頑強拼搏、不懈奮鬥。在幾千年歷史長河中，中國人民依靠團結奮鬥建立了統一的多民族國家，開發了遼闊壯美的大好河山，戰勝了數不清的自然災害。近代以後，面對國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵的劫難，中國人民依靠團結奮鬥同內憂外患作堅決鬥爭，捍衛了民族獨立和尊嚴，書寫了革新圖強、共禦外侮的壯麗史詩。

中國共產黨繼承和發揚中華民族團結奮鬥的優良傳統，始終把團結奮鬥鮮明寫在自己的歷史答卷上，不斷結合形勢任務發展變化提出團結奮鬥的新要求，開創團結奮鬥的新局面。土地革命戰爭時期，我們黨號召「喚起工農千百萬，同心幹」；抗日戰爭時期，我們黨號召團結全黨同志如同一個和睦的家庭一樣，如同一塊堅固的鋼鐵一樣，倡導建立抗日民族統一戰線，為打倒日本侵略者而浴血奮戰；新中國成立後，我們黨專門出台關於增強黨的團結的文件，強調正確處理人民內部矛盾，號召團結全國人民，爭取一切國際朋友的支援，為了建設一個偉大的社會主義國家而奮鬥，為了保衛國際和平和發展人類進步事業而奮鬥；黨的十一屆三中全會的歷史轉折點，我們黨強調解放思想，實事求是，團結一致向前看，號召為把我國建成現代化的社會主義強國而奮勇前進。黨的十八大以來，習近平總書記反覆強調：「團結就是力量，奮鬥開創未來；能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。」「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路。」黨領導人民鑄就的團結奮鬥精神，印刻在「紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒」的紅軍戰士身上，展現在「幹驚天動地事，做隱姓埋名人」的「兩彈一星」研製者身上，書寫在「殺出一條血路來」的改革開拓者身上，定格在1800多名為打贏脫貧攻堅戰獻出寶貴生命的黨員、幹部身上，激揚在面對新冠肺炎疫情堅守崗位、一往無前的最美逆行者身上……黨的百年歷史，就是一部黨領導人民團結奮鬥、贏得偉大勝利的歷史。

綜觀古今中外，我們黨是最講團結、最能奮鬥的最先進政治力量，這是由馬克思主義政黨的性質和宗旨決定的。我們黨把實現共產主義作為最高理想，把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為初心使命，這種遠大志向和抱負賦予共產黨人團結一心、頑強拼搏的強大動力。我們黨以全心全意為人民服務為根本宗旨，代表中國最廣大人民的根本利益，沒有任何自己的特殊利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益，這種無私精神和品格使我們黨一直得到人民群眾的衷心擁護和堅定支持。正是懷有遠大理想和為民情懷，使我們黨能夠始終保持同人民群眾的血肉聯繫，把前進目標轉化為廣大人民的奮鬥實踐，團結帶領人民跨過一道又一道難關，取得一次又一次勝利，創造一個又一個輝煌。

二、全面推進中華民族偉大復興必須持續團結奮鬥

經過長期努力，黨和人民已勝利實現第一個百年奮鬥目標，正意氣風發向着第二個百年奮鬥目標邁進，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。宏偉目標不會輕鬆實現，前進道路必然風雨兼程，需要全黨全國各族人民團結奮鬥的號角更加響亮、行動更加堅決、步調更加一致、意志更加頑強。

目標的宏偉性要求我們持續團結奮鬥。實現中華民族偉大復興是我們黨矢志不渝的追求，是一場共產黨人的接力跑。在這場接力跑中，幾代共產黨人團結帶領人民砥礪奮進，向歷史交出了優異答卷。今天，黨團結帶領人民踏上新的趕考之路，民族復興的光明前景愈來愈清晰，激勵着我們滿懷信心向前進。但要清醒地看到，「行百里者半九十」，愈是接近目標，就愈是處於吃勁階段，愈需要慎終如始，付出更多艱辛和努力。任何驕傲自滿的情緒、麻痺厭戰的想法、鬆勁懈怠的行為，都有可能影響我們的事業繼續前進，甚至導致功敗垂成、前功盡棄。只有咬定青山不放鬆，始終保持團結的狀態、奮進的姿態，才能跑出屬於我們這一代人的好成績。

任務的艱鉅性要求我們持續團結奮鬥。中華民族偉大復興走的是中國式現代化道路。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。這與西方國家以資本為中心的現代化、兩極分化的現代化、物質主義膨脹的現代化、對外擴張掠奪的現代化有着本質區別。中國式現代化作為人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新，已經積累了豐富經驗、形成了規律性認識，但仍有大量改革難題、發展課題、矛盾問題需要破解，任務極其艱鉅，難度世所罕見。只有在黨的領導下把14億多中國人民的積極性、主動性、創造性充分激發出來、凝聚起來，民族復興的宏偉藍圖才能一步步變成美好現實。

形勢的複雜性要求我們持續團結奮鬥。我們今天所要創造的複興偉業，不是在風平浪靜下的馬到成功，不是在鮮花掌聲中的樂享其成，前進道路上必然會遇到各種可以預見和難以預見的風險挑戰甚至是驚濤駭浪。從國際看，世界百年未有之大變局加速演進，世紀疫情影響深遠，全球經濟復甦乏力，各種傳統和非傳統安全問題相互交織，單邊主義、保護主義、霸權主義等威脅加劇，敵對勢力處心積慮阻滯中華民族偉大復興的歷史進程。從國內看，形勢環境變化之快、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有。只有凝聚全黨全國各族人民的智慧和力量，準確識變、科學應變、主動求變，用團結奮鬥築起防範化解各種風險挑戰的銅牆鐵壁，才能打贏各類遭遇戰、攻堅戰、持久戰。

三、團結奮鬥根本在於用習近平新時代中國特色社會主義思想統一意志和行動

思想是行動的先導，理論是實踐的指南。科學理論就像一面旗幟，旗幟立起來了，團結奮鬥才有目標和方向；否則，就如同一艘航船沒有導航儀，很容易迷失在茫茫大海中。全面推進中華民族偉大復興，必須用科學理論統一意志和行動。

用習近平新時代中國特色社會主義思想指引團結奮鬥的正確方向。習近平新時代中國特色社會主義思想回答了新時代舉什麼旗、走什麼路的根本性問題，提出了一系列富有時代性、創造性、戰略性的重大論斷，在堅持什麼、反對什麼上旗幟鮮明、正本清源，集中體現了我們黨的政治意志、政治立場、政治主張，充分彰顯了當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義的真理力量。有了習近平新時代中國特色社會主義思想這一旗幟，全黨全國各族人民思想上行動上就有了根本遵循，團結奮鬥就有了思想根基和正確方向。要深刻領會這一重要思想的核心要義、豐富內涵、實踐要求，用以武裝頭腦、教育人民，牢固樹立對馬克思主義的信仰、對共產主義和中國特色社會主義的信念、對中華民族偉大復興的信心，進而鞏固團結奮鬥的共同思想基礎。在涉及旗幟、道路、方向等重大原則問題上，眼睛要特別明亮，頭腦要特別清醒，立場要特別堅定，絕不能有絲毫含糊、猶疑、動搖。

用習近平新時代中國特色社會主義思想激發團結奮鬥的精神動力。習近平新時代中國特色社會主義思想是中華文化和中國精神的時代精華，閃耀着真理和人格的光芒，集中反映了中國共產黨人的政治品格、價值追求、精神風範。要深刻感悟這一重要思想所蘊含的堅定理想信念、真摯為民情懷、高度歷史自信、無畏擔當精神，築牢信仰之基、補足精神之鈣，為團結奮鬥注入強大精神動力。精神上站住了、站穩了，中華民族就能始終在歷史洪流中屹立不倒、挺立潮頭，民族復興偉業就能一往無前、無往不勝。

用習近平新時代中國特色社會主義思想解決團結奮鬥的各種難題。習近平新時代中國特色社會主義思想堅持理論和實踐相結合、戰略和戰術相貫通、世界觀和方法論相統一，既講怎麼看又講怎麼幹，既部署「過河」的任務又指導解決「橋或船」的問題，為黨領導人民團結奮鬥提供了強大的思想武器，也提供了科學的工作指導。只要我們學深悟透這一重要思想，既知其言又知其義、既知其然又知其所以然，認識上的困惑就能及時消除，工作中的難題就能得到破解。要堅持把這一重要思想作為想問題、辦事情、抓工作的根本遵循，深刻把握貫穿其中的立場觀點方法，提高戰略思維、歷史思維、辯證思維、系統思維、創新思維、法治思維、底線思維能力，更好破解改革發展穩定的重大問題、人民群眾高度關注的利益問題、黨的建設的突出問題，真正把理論武裝成果轉化為實實在在的工作成效。

四、鞏固和加強各方面團結，形成全黨全社會心往一處想、勁往一處使的生動局面

「積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。」黨的百年奮鬥深刻揭示，團結的面愈寬、團結的人愈多，我們的力量就愈強、勝利的把握就愈大。圍繞明確奮鬥目標形成的團結是最牢固的團結，依靠緊密團結進行的奮鬥是最有力的奮鬥。

鞏固和加強黨的團結統一。我們黨是高度集中統一的馬克思主義政黨，思想上的統一、政治上的團結、行動上的一致，是黨的事業不斷發展壯大的根本所在。歷史經驗反覆證明，只要全黨步調一致、團結統一，我們就能無堅不摧，戰勝一切艱難險阻和強大敵人；反之，黨和國家事業就會遭受挫折。黨的團結統一首先是政治上的團結統一。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加堅定自覺地做到「兩個維護」，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。做到「兩個維護」，既要有正確的認識，也要有正確的行動，不能空喊口號，不能搞任何形式的「低級紅」、「高級黑」。要認真貫徹執行民主集中制，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，防止和反對個人主義、分散主義、自由主義、本位主義、好人主義，堅決同損害黨的團結統一的行為作鬥爭，像愛護眼睛一樣愛護黨的團結統一。

鞏固和加強黨同人民的團結。黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民。遼沈戰役勝利是東北人民全力支援拼出來的，淮海戰役勝利是老百姓用小車推出來的，渡江戰役勝利是老百姓用小船劃出來的，就是最深刻、最樸實的結論。實現中華民族偉大復興，是造福億萬人民群眾的宏偉事業，也是需要億萬人民群眾為之付出辛勞和智慧的光榮事業。新征程上，全黨必須牢固樹立馬克思主義群眾觀點，無限熱愛人民，時刻心係人民，一切為了人民，緊緊依靠人民，不斷結合新的實際組織群眾、宣傳群眾、服務群眾，把人民群眾最廣泛地團結在黨的周圍，形成黨群一心、同責共擔、同舟共濟、同甘共苦的生動局面。要踐行以人民為中心的發展思想，推動改革發展成果更多更公平惠及全體人民，推動共同富裕取得更為明顯的實質性進展，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。要積極發展全過程人民民主，使黨的決策體現人民整體意志、符合人民根本利益，堅持由群眾評判工作得失、檢驗工作成效。要堅持對上負責與對下負責相統一，持續改進作風，始終與群眾想在一起、幹在一起，把腳印留在基層，把口碑立在民心。只要始終保持黨同人民群眾的血肉聯繫，內部是魚水情深，對外是鋼鐵長城，黨的事業就興旺發達，紅色江山就堅如磐石。

鞏固和加強海內外中華兒女大團結。建立最廣泛的統一戰線，是我們黨克敵制勝的重要法寶，也是黨執政興國的重要法寶。實現中華民族偉大復興，既要充分發揮黨的先鋒隊作用，也要充分發揮中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義的制度優勢，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素。當前，我國發展內外環境發生深刻變化，所有制形式更加多樣，社會階層更加多樣，社會思想觀念更加多樣。愈是利益多元、思想多樣，愈要凝聚思想共識、匯聚強大力量。新的征程上，必須堅持大團結大聯合，堅持一致性和多樣性統一，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，廣聚天下英才，鑄牢中華民族共同體意識，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，努力尋求最大公約數、畫出最大同心圓，形成攜手並肩、和衷共濟的生動局面。

五、在敢於鬥爭、善於鬥爭中激發團結奮鬥的磅礴力量

鬥爭是矛盾運動規律的集中體現，鬥爭內嵌於團結奮鬥之中。中國共產黨追求的團結，是有原則的團結，不是一團和氣，更不是團團伙夥，必須堅持真理、修正錯誤，勇於同各種錯誤言行作鬥爭，在斗爭中鞏固和增強團結。黨的奮鬥之路充滿艱辛，必須依靠鬥爭激發志氣、膽氣、豪氣，不斷戰勝各種困難挑戰直至取得最後勝利，沒有鬥爭的奮鬥是空洞的、無力的。我們要發揚鬥爭精神，從思想上行動上把敢於鬥爭、善於鬥爭融入團結奮斗全過程。

大力彰顯敢於鬥爭的鮮明品格。我們黨在內憂外患中誕生、在歷經磨難中成長、在攻堅克難中壯大，鬥爭精神貫穿於各個歷史時期和全部奮鬥實踐。習近平總書記強調：「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程。」新征程上，為了肩負的歷史重任，為了黨和人民的事業，無論敵人如何強大、道路如何艱險、挑戰如何嚴峻，我們都必須毫不畏懼、絕不退縮，敢於鬥爭、敢於勝利。風險挑戰面前，視而不見不行，躲避退讓也不行，逡巡躡足同樣不行，唯有敢於鬥爭，才能闖關奪隘。對經濟社會發展中的各種困難矛盾要敢於啃硬骨頭，對事關政治原則的錯誤言行要敢於發聲亮劍，對黨內各種不正之風和消極腐敗現像要敢於刮骨療毒，對敵對勢力抹黑黨和國家形象、損害國家和人民利益的各種行徑要毫不手軟、敢戰能勝。新時代的共產黨人，應當摒棄一切畏首畏尾、一切消極懈怠、一切瞻前顧後，始終保持狹路相逢勇者勝、愈是艱險愈向前的大無畏氣概。遇到矛盾問題繞着走，遇到困難挑戰打退堂鼓，遇到失敗挫折一蹶不振，不符合共產黨人的要求，也是擔當不起歷史重任的。

科學把握善於鬥爭的方式方法。鬥爭是一門藝術，講究策略和方法，既要有逢山開道、遇水架橋的硬功夫，又要有借力發力、四兩撥千斤的巧功夫。要善於抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，把握大局大勢，分清輕重緩急，合理選擇鬥爭方式，拿捏好鬥爭的時、度、效。要堅持有理有利有節，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動，在斗爭中促團結、謀合作、求共贏。要區分兩類不同性質的矛盾，採用不同的鬥爭方式。對人民內部的矛盾、思想上的問題，要堅持從團結的願望出發，運用「團結—批評—團結」的公式，採取討論、批評、說理的方法解決，在新的基礎上達到新的團結。鬥爭本領不是與生俱來的，黨員、幹部要經受嚴格的思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，多經「風吹浪打」，多捧「燙手山芋」，多當幾回「熱鍋上的螞蟻」，在斗爭中練膽魄、磨意志、長才幹、促團結，真正成為擔得起民族復興重任的骨幹棟樑，以過硬的鬥爭本領不斷創造團結奮鬥新業績。