二十大之後　中共新領導層的最大挑戰

說到底，發展是第一要務，最重要的還是發展經濟。如何保持經濟增長，仍是中共新一屆領導層的最大挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載。



中共新一屆政治局產生後，常委和委員的分工備受關注。目前看，常委中排名第二的原上海市委書記李強將在明年3月接替李克強出任總理，排名第三的趙樂際將接替栗戰書出任全國人大委員長，排名第四的王滬寧將接替汪洋出任全國政協主席，排名第五的蔡奇接替王滬寧主管黨務，排名第六的丁薛祥將接替韓正出任副總理，排名第七的李希已出任中央紀委書記。

與前幾屆常委排名不同的是，可能出任國務院副總理的丁薛祥排名升到紀委書記李希的前面，顯示主管經濟的國務院在高層的權重有所增加。這一變化或許表明新一屆高層將更加重視經濟工作。

不過目前看，外界對中共二十大以及新一屆領導層產生後的反應並不怎麼熱烈。

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中國境外輿論自不必說，國內市場和社會層面也沒有振奮的反響。上周五，A股市場再次跌破3000點，在境外上市的中概股也是跌跌不休，股民哀聲一片。這種現像在中共過去幾次全國黨代會後還比較少見。

中國國家統計局上周發布數據顯示，今年前三季度同比增長3%，第三季度增長3.9%。

按照官方說法，三季度GDP增速企穩回升，顯示經濟總體呈現恢復向好態勢。

但股市和多數市場主體的反應顯然不像官方判斷的那麼樂觀，很多民眾也對未來缺乏信心。信心不足導致消費下降，消費下降帶來經濟下行，經濟下行又導致信心缺失，形成一種惡性循環。

消費下降和經濟下行的一個重要原因就是冠病疫情的影響。過去兩年多來，疫情給中國經濟社會帶來巨大衝擊，雖然官方利用強大的社會動員和管控能力遏制了疫情全面蔓延，但疫情防控付出的代價也十分沉重。而且，眼下還看不到疫情消失的前景，「靜默管理」等疫情防控措施對經濟社會的衝擊仍在繼續。

這幾天，已經被疫情折騰過幾輪的河南鄭州市又出現疫情反覆，多個社區被封控。

10月29日，官方公布鄭州市高風險地區11個，中風險地區36個。防疫再次成為鄭州的頭等大事，當地經濟社會受到的影響不難想見。

陝西西安市近日也再次遭疫情襲擊。 10月29日，西安官方公布的高風險地區38個，中風險地區79個，疫情似乎比鄭州更嚴重。

像鄭州、西安這樣的大城市不時陷入疫情困擾，顯示高層提出的「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」的目標仍不易達成，防疫情與穩經濟的矛盾仍很難解決，甚至可能更加尖銳。

說到底，發展是第一要務，最重要的還是發展經濟。如何保持經濟增長，仍是中共新一屆領導層的最大挑戰。

目前看，今年第三季度3.9%的經濟增速還不能提振市場信心，第四季度、尤其是明年政府換屆後的經濟增速必須明顯高於第三季度的增速，否則中國經濟社會以及新一屆領導層將面臨更加嚴峻的局面。

明年3月全國人大會議後，李強將全面接掌國務院。

作為中共總書記習近平的老部下，李強顯然比現任總理李克強更受最高領導人的信任和倚重，在工作中或許更能放開手腳。

本世紀初，李強曾擔任過中共溫州市委書記，推動和見證了以民營企業高速發展為特徵的「溫州模式」。

2013年，時任浙江省長的李強在接受中國知名媒體人胡舒立採訪時說：「如果要問下一步浙江的民營經濟怎麼樣，就要去看經濟的主體——民營企業，特別是民營企業家們，是不是還很活躍，是不是依然還很有創造力」「哪怕是他現在蟄伏一時，受到一些打擊，但都不要過於擔心，只要浙商精神還在，闖勁還在，我們就不怕」。

李強還說：「改革開放，最大的成功就是激活了人的創造力和能動性。天還是這片天，地還是這片地，很重要就是讓生活在這片土地上的人，有機會有更大的作為」。

中共新一屆領導層中，像李強這樣來自東南沿海經濟較發達地區的大員佔據多數，他們對經濟建設、民營企業和對外開放的重要性有深刻感悟。

接下來，如何在嚴峻複雜的國內外形勢下繼續推動中國經濟增長，將是他們的首要任務。