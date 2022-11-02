鄭州富士康所在航空港區「靜態管理7天」　居民一律足不出戶

河南鄭州富士康廠區爆發疫情，早前內地社交平台上流傳多段員工徒步逃離廠區的影片，引起大眾關注。

富士康廠區所在的航空港區宣布今日（2日）中午起實行7天全域靜態管理，一般市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，一律足不出戶。



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航空港區發布的通告要求，靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、出租車、網約車等一律停運，其他車輛禁止上路行駛。

通告稱，靜態管理期間，除承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公。除區裏確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

據《河南日報》報道，河南省省長王凱1日到航空港區調度指導疫情防控工作，強調要深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」重大要求，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度，全力守護人民群眾生命健康安全。

河南省省長王凱赴富士康園區視察。（河南衛視）

王凱視察了富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區，以及物資供應、衛生消殺、人員通勤等情況，他指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，各級各相關部門要高度重視、迅速行動，嚴格落實省委「六個不動搖」的工作要求，著力抓好應對處置工作，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

據河南省衛健委通報，11月1日全省新增本土確診病例64宗，均在鄭州發現。全省新增本土無症狀感染者295宗，鄭州佔294宗。