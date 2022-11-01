鄭州富士康爆疫　員工稱返鄉者多為短期工　11月全勤可獲過萬獎金

撰文：林芷瑩
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河南鄭州富士康爆疫，網上流傳多段員工徒步返鄉的影片。有員工透露，離開園區的人大部份是短期工。
今日（1日），富士康鄭州廠區公布11月份激勵新政，廠區員工出勤可獲補貼400元/日（人民幣，下同），11月全勤獎金超過15000元。

《紅星新聞》引述富士康航空港廠區的員工稱，最近短期工的獎金到期，因此離開園區的人大部分是短期工，但有少部分仍留守園區。

公開資料顯示，富士康在鄭州有航空港、經開區、中牟縣三個廠區，其中航空港廠區是鄭州富士康的總部，也是本次受疫情影響的主要園區。

10月31日，鄭州富士康港區內通往宿舍區的入口，員工正常出入。（紅星新聞）

航空港廠區的員工小楊（化名）稱，廠區剛出現疫情時，公司提出激勵政策，起初每人有50元/日上班補貼，後來增至100元/日；廠區食堂亦改為免費提供餐食，並延長員工就餐時間。

他表示，起初有人因補貼政策感到高興，但時間一久，不少員工開始擔憂或焦慮。10月30日，小楊徒步離開廠區，一日一夜後走到建邦黃河大橋，後被家鄉政府派的接駁車送到一高速路口，目前已被轉到安置點隔離。

有員工透露，航空港廠區內多是短期工，有七八成人員都是來自鄭州周邊地區。近期離開園區的大部分是短期工，「正好最近三個月的返費到期」。

10月30日，鄭州富士康港區內的返鄉員工。（紅星新聞）

據介紹，返費是短期工的獎金，除了每月3、4000元的工資外，只要短期工做夠3個月且出勤達到一定天數，就能一次性獲取約一萬元的獎金，「所以大家拿到錢，再加上有疫情，肯定就不幹了」。

鄭州富士康人力部門的員工指出，公司對員工去留自由，想離職的員工可辦手續正常離職，留下的員工正常開工，並提到想離開的員工也不要徒步返鄉，當地政府會對接。

富士康11月激勵新政策

今日，富士康鄭州廠區公布11月份激勵新政，只要滿足無請假、曠工、遲到早退等條件，廠區員工出勤每日就可獲補貼400元，11月全勤獎金超15000元。

據最新的激勵政策，自11月1日至30日，正常出勤的員工每日補貼400元，同時終止原全勤獎勵政策。按累計出勤天數，多於15天但少於20天的獎勵3000元，多於20天但少於25天的獎勵4000元，多於25天的獎勵5000元。

鄭州富士康11月份的激勵新政策。（富士康鄭州科技園官微）

《科創板日報》報道，鄭州富士康員工提供的新版員工返鄉情況統計截圖顯示，根據現行防疫政策要求，返鄉員工必須在家鄉所在地隔離七天，如員工願意留在港區自我隔離，港區將給予300元/日的生活補助，7天共計2100元。隔離期滿後，若核酸檢測結果陰性，可選擇上班或返鄉，政府將統一組織有序返鄉。

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