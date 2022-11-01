河南省長赴富士康園區視察　強調做好員工關心關愛

河南鄭州日前爆發本土疫情，全球最大iPhone代工廠商富士康在當地的廠區已錄得感染個案，不少員工開始「逃疫」，不惜徒步幾百公里返鄉。

據《河南日報》報道，河南省省長王凱周二（1日）到鄭州航空港經濟綜合實驗區調度指導疫情防控工作，強調要深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」重大要求，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度，全力守護人民群眾生命健康安全。



河南省省長王凱赴富士康園區視察。（河南衛視）

王凱視察了富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區，以及物資供應、衛生消殺、人員通勤等情況，他指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，各級各相關部門要高度重視、迅速行動，嚴格落實省委「六個不動搖」的工作要求，著力抓好應對處置工作，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

王凱指，要迅速成立省市區和企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，保持高效運轉。要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任，完善專項專案，紮實開展核酸檢測、流調排查、隔離管控、環境消殺等工作。要做好員工關心關愛，強化生活保障和心理疏導，把工作做實做細、政策講清講透、權益落實落地，減少人員流動，降低傳播風險。

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王凱強調，要加強醫療保障，配足防疫物資、配強醫護力量，提高員工自我防護意識和能力，最大限度確保人員安全健康。要堅持依法依規，及時準確發布權威信息，積極營造同心抗疫的良好氛圍。