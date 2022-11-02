鄭州富士康傳「726房8女死亡」　公司闢謠：影片惡意剪輯已報警

針對網傳「726房死亡事件」，鄭州富士康昨日（1日）再闢謠稱，「惡意剪輯，已報警處理」。



近期，鄭州富士康因疫情亂象頻繁登上內地話題熱榜，網絡上也流傳出各種影片、圖片以及自稱是員工的爆料。

昨日（１日）晚間一條「富士康726號房死亡事件」的影片，又將鄭州富士康推向風口浪尖。影片顯示，現場有多名穿著白色防護服的人員於宿舍樓中間的空地處，其中一名人員坐在地下拍大腿哭喊。網傳該名人員哭喊稱，726房有8名女性死亡。

網傳鄭州富士康「726房死亡事件」影片，對此富士康集團闢謠稱「影片為惡意剪輯，已經報警處理」。（影片截圖）

針對此事件，內媒《頂端新聞》1日晚間報道指，富士康集團就關於網絡流傳的「726房間死亡事件」影片進行闢謠，稱經過調查，影片為惡意剪輯拼湊，鄭州園區內並無相關死亡事件，集團已報警處理。並對此事嚴正澄清，請外界勿以訛傳訛。

富士康並強調稱，在符合防疫安全生產規範下，集團會全力保障鄭州園區內所有同仁的工作安全及健康照護。

此前鄭州富士康已闢謠網傳「2萬員工確診」事件，並表示積極配合政府防疫，園區內情況已逐步控制。另據《河南日報》昨日報道，河南省省長王凱昨日已到富士康鄭州廠區指導防疫工作，要求保障員工安全健康，全力守護人民群眾生命健康安全。