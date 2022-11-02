著名科學家顏寧離美歸國　直言自己幸運：行勝於言

中國著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧，周二（1日）宣布辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。

相關消息引起廣泛關注更登上微博熱搜榜首，周三（2日）顏寧發文回應，直言自己過去二十幾年很幸運，可以在最感興趣的科學世界裡自由探索。



顏寧表示，「捫心自問，我今日取得了一些成就，並不見得是因為我更聰明、更勤奮，在很大的程度上是因為過去二十幾年我很幸運：我很幸運地始終處在最適合做科研的環境裡，很幸運地吸引到大批聰明能幹、鐘靈毓秀的博士生和博士後，並且很幸運地前後獲得了幾項以人為本的經費支持，可以讓我在最感興趣的科學世界裡自由探索，無拘無束。」

顏寧稱，自己很希望將這份幸運複製延伸，讓更多的年輕人也能持續地享受到同樣的幸運，能夠依靠「內在的驅動力」、而不是外界的各種誘惑、能夠無後顧之憂地去發掘、施展自己的潛力，從而去做出更多真正原創性的發現。

顏寧最後還提及「行勝於言」四個字，並歡迎大家持續關注SMART（深圳科學醫學院，Shenzhen Medical Academy of Research&Translation）。

據《澎湃新聞》報道，今年45歲的顏寧，2000年本科畢業於清華大學生物科學與技術系，此後赴美國普林斯頓大學分子生物學系，獲博士學位，後留在該系從事博士後研究。

顏寧即將辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。（觀察者網）

2007年，不滿30歲的顏寧回到清華大學，組建實驗室，成為清華大學醫學院當時最年輕的教授和博士生導師，六年間始終致力於攻克結構生物學中最富挑戰的領域之一、膜蛋白的結構與功能研究。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

值得關注的是，顏寧的科研成果更令人矚目，2014年，顏寧率領的團隊在世界上首次解析了人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1的三維晶體結構，2015年進一步獲得了具備更多構象的GLUT3結合底物和抑制劑的超高分辨率結構，從而清晰揭示了葡萄糖跨膜轉運這一基本細胞過程的分子基礎。她還對離子通道結構生物學領域做出重要貢獻，解析了電壓門控鈉離子通道的晶體結構，並利用最新冷凍電鏡技術獲得了最大鈣離子通道RyR1的高分辨率結構。

此外，顏寧自2009年以來，還以通訊作者的身份在國際學術期刊《自然》（Nature）、《科學》（Science）、《細胞》（Cell）發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。