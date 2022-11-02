顏寧回國衝熱搜第一　釋放何種信號？

著名科學家顏寧回國的消息，在內地輿論場引發了許多關注，並很快衝上熱搜第一。這既顯示了深圳對於科技和人才的重視，以及深圳在生物醫學領域的抱負，又有助於中國科技的發展。



11月1日，結構生物學家顏寧在2022深圳全球創新人才論壇上宣佈，即將辭去普林斯頓大學教職，出任深圳醫學科學院創始院長。這一消息讓許多中國人感到振奮。

據介紹，1977年出生的顏寧，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學。顏寧在普林斯頓大學師從後來成為美國國家科學院外籍院士和中國科學院院士的著名生物學家、西湖大學校長施一公教授。2007年年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為當時清華大學最年輕的教授和博士生導師。2017年5月顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，任普林斯頓大學終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士，2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

過去一些年，顏寧的影響力早已超出科學界，被公眾所熟知。2017年她去美國普林斯頓大學任教，一度讓許多人擔心中國科技人才的流失。尤其是隨着中美科技競爭的加劇，她去普林斯頓大學任教的事情更是時常被輿論談起。現如今，在中國不斷強化科技自立自強，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰的背景下，顏寧回國出任深圳醫學科學院創始院長，無疑是積極信號，有助於中國科學技術的發展。

深圳科技園成立於1996年，面積11.5平方公里，是中國科技部「建設世界一流科技園區」發展戰略的6家試點園區之一。（網絡圖片）

這件事說明了深圳市政府重視科學和人才，有志於在生物醫學領域取得更大進步。據悉，顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院，早在2019年發布的《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》中便已提出。2021年深圳市政府公報曾印發《深圳醫學科學院建設方案》表示，深圳醫學科學院將按照全新機制的要求，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。這一抱負背後是改革開放以來深圳從小漁村到山寨之城，再到國際創科之都的蜕變，是深圳在崛起為經濟中心後彌補醫療、教育、科技短板的持續發力和全方位發展的縮影。深圳的崛起之路和發展經驗，是過去40多年中國發展最具代表性的案例之一。

40多年前，鄧小平便提出「四個現代化，關鍵是科學技術現代化」、「科學技術是第一生產力」、「尊重知識、尊重人才」，主張在全社會激發人才的創造力與能動性。這也是中國改革開放成功的重要因素。在近些年來中國科技發展面臨美國卡脖子、中美科技競爭加劇的背景下，以「海納百川、有容乃大」的胸懷和智慧聚天下英才而用之，事關國家發展大局。從這個意義上來說，被公眾所熟知的傑出科學家顏寧的回國，具有積極意義，將有助於鼓勵和激發更多科技人才的能動性。