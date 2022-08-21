胡春華：抓好高校畢業生就業、以更大努力推動就業回穩向好

中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華19日在京出席全國就業工作電視電話會議暨國務院就業工作領導小組全體會議時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，以更大努力推動就業形勢進一步回穩向好，為經濟社會發展大局作出積極貢獻。



官方媒體《新華社》報道胡春華指出，要落實黨中央、國務院部署，強化就業優先政策導向，千方百計拓展新的就業崗位，積極支持多渠道靈活就業，鼓勵創業帶動就業。要採取多種方式穩住已有崗位，進一步強化各項穩崗紓困政策，把職業技能培訓和穩崗更好結合起來，鼓勵企業和職工共同協商有效的穩崗辦法。要調動各方面力量支持加強就業服務，充分發揮公共就業服務機構的作用，充分調動市場化機構的積極性。

他強調，要切實穩定和擴大重點群體就業，持續用力抓好高校畢業生就業，想方設法拓寬就業渠道，強化對未就業畢業生的實名幫扶，做好困難畢業生的就業托底保障。要優先保障好脫貧勞動力就業，多措並舉支持返鄉農民工就地就近就業。要用心用情用力做好困難群體就業援助工作。

他指出，要有效防範化解就業領域風險隱患，進一步加強勞動者權益保護，切實防范規模性失業風險，穩妥處理勞動關系矛盾糾紛，嚴格糾正各類就業歧視現象。

畢業生於2022年6 月22日在湖北武漢的華中科技大學參加畢業典禮。根據中國教育部的數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

此前國家統計局表示，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。7月，全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。而其中，16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%。年輕人調查失業率數據又創新高。

官方媒體《經濟日報》分析，從國際經驗看，青年調查失業率通常要高於平均失業率，一般比值約為兩倍左右。即當全國城鎮調查失業率在5.4%時，青年調查失業率應保持在10%左右。但青年調查失業率現在已超過全國城鎮調查失業率3倍多。

其原因主要在7月正值畢業季，僅高校畢業生就達1076萬人，比去年增加167萬人，大批畢業生進入就業市場，也推高了青年失業率。另外受疫情衝擊，很多行業吸納就業能力下降，部分企業出現減招縮招現象。