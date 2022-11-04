疫情｜內地增3871宗本土廣東佔665宗　鄂爾多斯：堅持救人為先

內地的新冠疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（3日）新增4045宗感染個案，當中3871宗屬於本土感染，包括704宗確診個案及3167宗無症狀感染者。



通報指，新增757宗確診個案，當中704宗為本土確診，包括內蒙古239宗、廣東195宗、重慶41宗、福建39宗、北京32宗、山西30宗、河南22宗、新疆22宗、四川15宗、黑龍江11宗、陝西11宗、山東10宗、湖南10宗、甘肅8宗、雲南5宗、江蘇3宗、遼寧2宗、貴州2宗、寧夏2宗、天津1宗、上海1宗、浙江1宗、安徽1宗、青海1宗，含71宗由無症狀感染者轉為確診。

另新增3288宗無症狀感染者，包括3167宗本土無症狀感染，分別為內蒙古525宗、廣東470宗、新疆411宗、湖南392宗、黑龍江330宗、山西178宗、河南165宗、青海115宗、山東99宗、湖北75宗、甘肅73宗、福建67宗、河北55宗、重慶39宗、四川39宗、雲南34宗、遼寧24宗、陝西19宗、江蘇11宗、吉林8宗、北京6宗、上海6宗、天津5宗、安徽5宗、西藏5宗、浙江4宗、廣西3宗、寧夏3宗、貴州1宗。

廣州新增572宗本土感染個案。（微博@蝴蝶小姐）

廣東的本土疫情仍然嚴峻，全省當日新增187宗本土確診，廣州142宗佔最多，深圳、汕頭、佛山、河源、梅州、江門、茂名、雲浮亦都錄得新增個案；新增470宗無症狀感染者，廣州佔430宗；另有8宗本土無症狀感染者轉為確診個案（廣州7宗、汕頭1宗）。

此外，內蒙古鄂爾多斯市發布的一則通告亦引發廣泛關注，據中共鄂爾多斯市委政法委員會通告，針對近期國內個別地區在防疫過程中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持人民至上、生命至上，堅決統籌做好我市疫情防控和保障人民群眾生命健康、合法權益工作，進一步暢通救助機制，增強應急處置能力，切實維護隔離人員生命財產安全。現向廣大居民、農牧民朋友鄭重通告：在鄂爾多斯，無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先。