01廣州連線｜人流大減如封城　居粵港人：中港難通關除非病毒消失

新冠疫情爆發至今已近3年，因為未通關，不少原本兩地走的港人只能選擇留在國內或回港。

近期，廣州爆發疫情，連續多日新增過百宗病例。在廣州生活多年，目前在內地做自媒體美食博主的蕃薯叔叔，就指政府未有實施封控，但當地已猶如進入半封城狀態；對於兩地通關，他認為除非新冠病毒消失，否則中港過關不會如從前般方便。



廣州在10月中旬開始爆發疫情，情況漸趨嚴峻。蕃薯叔叔介紹，目前內地的核酸檢測是採用混檢，早前是「二十合一」或「十合一」混檢，現時疫情嚴重就改成「五合一」。雖然政府未有要求「一日一檢」，但市民都自動自覺每天落街做核酸檢測，結果大約4小時就會出爐。

他表示，自己兩星期前因混檢結果異常而要隔離7日，當地政府安排他到酒店隔離，每天都有醫護人員上門做核酸檢測，再加3天居家隔離，最後一天檢測陰性後才可外出。

目前，廣州市多區已對部分街道實施封控措施、劃定和調整風險區域。蕃薯叔叔提到，政府未有封控，但每區都實施了不同的管理方式；他身處的海珠區則較嚴格，「叫你盡量唔好出街，唔好約朋友食飯」，但政府未有立例限制出行，市民仍可手持24小時健康綠碼外出。

除了天河區，廣州市多區已禁止堂食，不少餐廳為了節省開支更是直接停業，連外賣生意都不做，距離其家僅3分鐘路程的麥當勞亦因疫情暫停營業，「我唔明點解麥當勞會閂門囉，但佢話仲有麥麥送」。

廣州市未有宣布「封城」，但街上人流明顯減少，猶如進入半封城狀態。不過，蕃薯叔叔坦言本次疫情不算嚴重，「大家都對呢個病毒無咩感覺」，只是對部分的政策不滿，「因為搵唔到食嘛，無工開嘛，老闆又愁，打工嘅又愁」。

他介紹，公共場所都要求查驗48小時核酸檢測陰性證明，但有部份地方要求24小時陰性證明，「你有24小時嘅就最穩陣」，無論是到商場、醫院，抑或到餐廳用餐，都需要展示綠碼，「只要Over 48小時，無綠碼你基本邊到都去唔到」。

新冠疫情爆發至今已近3年，蕃薯叔叔一直沒有回港。他透露，身邊有朋友曾在疫情期間回港，但最麻煩的是從香港返回內地，「又要核酸檢測紙質報告，又要上網搶籌號，無乜特別緊要嘢暫時唔返住囉」。

被問到是否等到全面通關才回港，蕃薯叔叔直言「其實我覺得無得通哂關」。他認為，香港每日都有幾千宗確診，短期內應該難以通關，除非新冠病毒在地球上消失，否則中港過關不會如從前般方便，但仍然希望兩地政府可放寬往返條件，更直言若相關政策放寬就一定返港。