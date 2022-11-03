鄭州疫情源頭查明　全市過半小區已解封　富士康無重症生產正常

河南鄭州疫情備受關注。今日（3日）下午，鄭州市政府召開新聞發布會，介紹本輪疫情防控工作。

市政府稱，本輪疫情是由省外司機引發，後迅速擴散至全市，目前未出現重症和危重症個案，所有患者病情平穩；至於鄭州富士康園區的情況，截至目前沒有重症病例，企業生產基本正常。



市政府稱，本輪疫情是由10月4日萬邦市場外地到鄭州的貨車司機引發，隨後通過火車站、醫院、學校等傳播鏈迅速蔓延至全市。

市政府副秘書長李慧芳介紹，疫情發生後，鄭州市統籌調度省、市醫療資源，集中力量救治病患，組建省市呼吸、感染、兒科等多學科專家團隊，所有患者「一人一策一方案」精準施治，中醫藥干預率達到100%。

疫情發生後，鄭州市專門成立20個督導組，督導檢查小區解封、採樣小屋開放、值班值守等工作情況，保障群眾能夠正常出行、安全回家。鄭州已進入社會面有序解封階段，全市6000多個居民小區已解封3899個。

鄭州進入社會面有序解封階段，過半小區解封，市民到超市採購食材及日用品。（視覺中國）

目前，鄭州市實施重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控的措施。李慧芳介紹，該市有序推進主城區核酸檢測「大起底」，對連續7天核酸檢測無異常的小區，自11月1日起有序逐步放開

根據152號通告，凡已明確解封的小區必須解封，並落實出入小區3個條件，即24小時核酸檢測陰性證明、掃碼、佩戴口罩，不得層層加碼。督導組將對小區解封情況展開專項督導，對於符合解封條件而未解封、表面解封的小區作調查，嚴肅處理相關責任人。

近日，鄭州富士康科技園疫情及員工返鄉情況備受關注。鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革在會上稱，已成立省、市、區融合的疫情防控指揮部，組建工作專班進駐園區，採取一系列防控措施；截至目前，園區內沒有重症病例，企業生產基本正常，取得階段性防疫成效。