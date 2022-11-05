路透：中國很快將縮短入境隔離期至5+3　內地週六將開防疫記者會

11月4日晚間，路透引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天，旅客只須5天於隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天居家健康監測。

值得注意的是，4日晚間國務院聯防聯控機制宣布要在5日下午召開記者會，消息迅速登上微博熱搜，不過官方未透露具體記者會內容。

此外，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光4日出席由花旗銀行主辦的會議時指出，「我國的動態清零政策也會發生重大變化，很快實質變化就會發生。」，不過他的說法目前尚未有官方證實。

曾光在會議上提到，內地跟香港通關會更早於跟國外，預計會早於明年上半年。針對中國未來疫情的開放政策，他指出，未來5到6個月時間，「會有很多新政策出來」。

10月20日《彭博》曾稱引述知情人士稱，中國正討論縮減入境人員隔離的時間，從現時的「7+3」改為「2+5」。報道指，中方正考慮將入境隔離期改為「2+5」，即2天集中隔離醫學觀察及5天居家健康監測。

中國實施「7+3」管理措施已有近4個月之久。今年6月28日，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測），調整為「7+3」（7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測）。