呼和浩特封控中年女墮樓亡　女兒想求救門被焊死　錄音曝光引公憤

河南《頂端新聞》報道，11月4日晚6時左右，內蒙古自治區呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區一單位女士跳樓，根據網傳錄音，該女士的女兒在業主群裡哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。但物業遲10多分鐘後才開門，救護車則30多分鐘才到，該女士已身亡。



11月5日凌晨，呼和浩特市公安局新城區分局發布警情通報，稱民警4日18時15到達現場後開展墮樓女子已死亡。警方稱，死者王某芝患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。對於物業業主為何遲遲不開門，民警回答稱「無可奉告」。



錄音和影片曝光後引發網民批評「過度防疫」，目前許多相關影片、錄音已被封鎖。



內媒：鐵皮門將母女陰陽相隔 錄音曝光掀公憤

11月4日，一段微信錄音在內地多個平台傳播，影片中有個女生的聲音哭喊，「來人啊!你趕緊把單元門打開，把單元門打開!求求你們了快點把門打開!」更一度哽咽問「我媽媽是不是要沒有了!」，該住戶群組則不斷有人出聲安撫。

據了解，聲音來源是內蒙古自治區呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區跳樓女士的女兒，呼和浩特市疫情嚴重，其所在社區樓棟外有一被焊上的鐵皮門，居民出不去。

居民小紀指出，自己當時在上網課，她所在的社區與興光A9用柵欄隔開，從她家可以看到事發樓棟的情況，該棟樓門口被三張綠色鐵皮合圍。事發時，小紀聽到「咚」的一聲，後來才知道是有人墮樓。

小紀回憶，聽到一個女孩哭得撕心裂肺，一直在喊媽媽，「可是這個社區一直不給開燈，也不開門，對面的住戶都在喊開門開門。」小紀表示，十一國慶期間，呼和浩特市爆發又一輪新冠疫情，其所在的社區於10月4日下午開始焊上大門至今。

《頂端新聞》報道指，事發後社區眾業主第一時間撥打了110、120的電話，不少人焦急地在群裡讓物業工作人員將門打開，還有人說要陪女孩一起去醫院。女孩不斷在該住戶群發語音，邊哭邊無助詢問，「我媽媽是不是沒有了呀?」

圖片中可看到該樓棟門口有一個鐵皮門。（微博）

有住戶表示，許多住戶都看著躺在地上的女士，但十幾分鐘後，物業才來把門打開，30多分鐘也不見救護車身影。後來物業打開鐵皮門後，女孩見到了躺在地上的母親，但距離其母跳樓已有幾十分鐘，她跪在地上痛哭，當時有其他棟的住戶提議下去陪她，更稱「我們這棟沒有陽性，讓我下去，我不怕疫情」，但並未獲放行。

網傳截圖中，有住戶抨擊「6點15分就打電話了，6點50分(救護車)還不來。」更有網民批評救護人員動作緩慢。此外，由於當地物業不讓住戶在晚上開燈，為方便救援，住戶自發地開手機燈協助照亮方便救援進行。

樓棟大門遭焊死 物業幾十分鐘後才開門?

11月5日一早，呼和浩特市公安局新城區分局發佈警情通報，稱民警18時15到達現場後開展緊急處置和調查工作，後經120急救醫生現場確認，墜樓女子已死亡。

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《頂端新聞》新聞聯繫呼和浩特市公安局新城分局迎新路派出所電話，值班民警確認跳樓確屬轄區內案件，對於記者質問，「為何物業幾十分鐘內才將鐵皮門打開」，民警回覆，「無可奉告」。

此前，針對內地防疫亂象，河北等地出現「鐵絲」鎖門情況、把門焊死等情況。10月國家疾控局傳防司司長員雷正龍才指出，採取集中或居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。

但據了解，內地許多小區為求管理方便，仍舊會將社區大門鎖起或是將樓棟大門外加鐵皮門的方式圍住，避免人員進出。

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網傳女士自殺原因疑與「入戶消殺」有關

根據警情通報，死者王某芝患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。網傳消息指出，該女士墮樓時身穿外套疑似是剛返家，有網民懷疑她墮樓原因與回家後發現家中物品遭「入戶消殺」有關，網民指，「疫情下工作也沒了，返家後發現家裡的東西都被丟了，真的很難受。」不過，該說法未尚未獲官方證實。

10月29日，內蒙古呼和浩特官方稱，市有關部門對新冠疫情患者住宅內開展空氣和物品消毒同時，對病人居住臥室內的床品及雪櫃內不宜消毒的急凍食物和冷藏的已開封食物，等「按照醫療廢物處理」，當時亦引發輿論關注。

內地入戶消毒政策屢次引發爭議。（微博）

呼和浩特：新冠患者家中床具、雪櫃急凍食物 按醫療廢物處理

蘭州男童延誤就醫身亡 內蒙古鄂爾多斯市強調救人為先

此外，內蒙古鄂爾多斯市發布的一則通告亦引發廣泛關注，鄂爾多斯市政法系統在蘭州男童身亡後稱將汲取教訓，進一步暢通救助機制，增強應急處置能力，切實維護隔離人員生命財產安全。

通告稱，在鄂爾多斯，如您遭遇危及人身安全的情況，特別是危及生命安全的緊急情況時，根據《中華人民共和國刑法》第二十一條、《民法典》第一百八十二條等相關法律之規定，您有權採取措施自救，或及時緊急避險。

通告強調：「在鄂爾多斯，無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先。」引發好評。