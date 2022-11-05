中疾控專家曾光：動態清零有重大改變，中港通關或早於明年上半年

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，11月4日在花旗銀行舉辦的研討會上表示，中國動態清零政策將發生重大變化，「未來5到6個月時間，會有很多新政策出來」。他指出，開放已經初露端倪，「不會等到明年春年，但是會分步開放。

他在會議中更指出，內地和香港通關可能會早於明年上半年，會先於向國外開放。11月4日晚間，路透引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天。

本地普遍觀望二十大過後，通關內地有沒有新進展。（資料圖片）

據了解，在該會議中，花旗集團首席中國經濟問題專家余向榮問曾光，中國3月初兩會閉幕後，是否會採取開放政策？曾光則回覆，在未來5到6個月，中國將採取許多新政策，但未詳細說明，他的依據何在。

曾光也提到，中國正在積累開放條件，新的疫苗與中國在抗病毒藥物研究方面也取得進展。他表示自己不擔心今年冬年的疫情反彈，不過全球冬天都會面臨挑戰，例如「流感與疫情重疊感染。」

曾光今年2月在微博發表題為《相同的科學共識，不同的應對策略——解析「與病毒共存」與「動態清零」兩種對策》提到，傳播力增強的Omicron變種病毒株令中國疫情防控難度加大，清零時間因此延長，防控成本增加，但紅利仍然遠大於投入。

他當時指出，在不久的將來，中國定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

11月4日晚間，路透引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天，旅客只須5天於隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天居家健康監測。

值得注意的是，4日晚間國務院聯防聯控機制宣布要在5日下午召開記者會，消息迅速登上微博熱搜，不過官方未透露具體記者會內容。

中國實施「7+3」管理措施已有近4個月之久。今年6月28日，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測），調整為「7+3」（7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測）。