湖北原副省長曹廣晶涉受賄　最高檢決定逮捕

撰文：孫聖然
出版：更新：

據最高人民檢察院消息，湖北省人民政府原黨組成員、副省長曹廣晶涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對曹廣晶作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，曹廣晶生於1964年3月。2010年1月，他任中國長江三峽集團公司董事長、黨組書記，2014年，轉任湖北省副省長。今年2月曹廣晶被查，9月被開除黨籍和公職。

據中央紀委國家監委消息，廣晶喪失理想信念，背棄初心使命，結交「政治騙子」，搞政治投機，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀利；違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；貪欲膨脹，既想當官又想發財，把手中權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。

曹廣晶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予曹廣晶開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

涉受賄、挪用公款罪　黑龍江人大常委會原黨組成員宋希斌被批捕央行副行長范一飛涉嚴重違紀違法　內媒：工作到一半突被帶走調查涉受賄、干預司法活動　上海檢察院原檢察長張本才被決定逮捕涉嫌受賄、濫用職權罪　中國聯通集團原總經理李國華遭逮捕涉挪用公款被下紅色通緝令、逃亡27年　中國銀行前員工屈健玲落網
最高人民檢察院
湖北