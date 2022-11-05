國產大飛機已抵達！珠海航展將開幕　運油-20、反無人機獲關注

第十四屆中國航展將於11月8日到13日在珠海國際航展中心舉行，許多戰機已陸續抵達。11月5日中午，國產大飛機C919抵達珠海航展現場，是C919首次亮相珠海航展。



此外，運油-20也將首度亮相珠海航展。央視軍事頻道稱，反無人機體系將首次亮相中國航展引發關注，



11月3日，運油-20和轟-6K抵達珠海航展。轟-6K降落時，微薄軍事博主指出，轟-6K機翼下掛著「神秘導彈」，推測可能是與俄羅斯匕首（Kinzhal）高超音速導彈類似的新型導彈，引發熱議。

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此外，內媒也關注可伴隨無人機出勤的「忠誠僚機」飛鴻97A，據了解，「忠誠僚機」是由無人機伴隨有人戰鬥機出勤，不但可以擔任偵查，也可以幫忙搭載更多飛彈，內媒推測「飛鴻97A」是為殲-20戰機研發。

H-97A是新一代高速隱身多用途無人機系統，採用融合體隱身佈局。(微博)

此外，由航天科工集團推出的反無人機體系將在第十四屆中國航展上首次亮相。央視軍事指出，該體系兼具「目標探測、指揮控制、攔抗防禦」三大技術要素，整合近程末端防空導彈與高炮、微小型導彈、網捕、雷射等對抗手段，具備對無人機「探、偵、擾、控、打、評」等體系化作戰能力。

中國航天科工集團推出的反無人機體系將在第十四屆中國航展上首次亮相：

國產大飛機5日中午抵達珠海航展

11月5日中午，國產大飛機C919抵達珠海航展現場，2017年5月5日，中國C919大型客機成功首飛。

今(2022)年9月29日，國產大型客機C919取得中國民航局頒發的型號合格證，代表著經過15年的努力，中國第一次嚴格按照國際通行適航標準走完了一款大型噴氣式客機設計、製造、試驗、試飛及適航取證全過程。

《人民日報》指出，C919大型客機是中國自行研製、具有自主知識產權的中短程商用幹線噴氣式飛機，目前C919飛機已有28家客戶，累計訂單815架。

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