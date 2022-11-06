紅二代陶斯亮批北京防疫過度有家難回：憑甚麼只准出不准進？

前國務院副總理陶鑄的女兒陶斯亮在昨日（5日）發文批評北京防疫過度，自己與丈夫赴浙江湖州參加活動後回不了家。

陶斯亮指浙江湖州並無疫情，北京卻有本土個案，「憑甚麼只准出不准進」。她又批評北京防疫政策欠缺科學性，不符合國家的「精準防疫」。



現年81歲的陶斯亮現任中國市長協會副會長。她於5日在微信公眾號「天道和聖」發文講述她與丈夫赴浙江湖州後，欲回京時卻遭到「彈窗」。該文已被公眾號刪去，不過網上仍能看到原文。

陶斯亮在文章裏描述，她陪丈夫從北京搭高鐵到湖州參加活動，「天天做核酸，一點不敢怠慢」。但就在準備回京前發現「北京健康寶」app「彈窗」（意指彈出視窗警告）。彈窗內容為「根據相關流調，你可能與京外的疫情風險地區……有時空關聯，需進行風險排查......滿足七天內，無涉疫縣市旅居史可重新申請綠碼」。

「第一次嚐到有家不能歸的茫然和無助」

陶斯亮形容，夫婦「就像是被武功高手點穴一般，我們立即就被孤懸京外，好厲害的一手！」

陶斯亮一連兩日「無數次地填寫申訴表格，幾十次地打便民服務熱線，一直打到深夜還不甘心」。她形容自己「一向是個有定力的人，但這次慌了，因為第一次嚐到了有家不能歸的茫然和無助」。

陶斯亮隨即在文章質疑，「北京防疫政策的『流調』是不是真正的流行病學調查？若是，我覺得它欠缺科學性，若說不是，北京的防疫政策又說依據的是它」。

「北京健康寶」app「彈窗」令不少人膽戰心驚。（燕趙新媒）

「北京憑甚麼只准出不准進」

文章稱，湖州已經21天無新增個案，全域無風險區域，而北京在截至11月3日有20個高風險地區，新增本土個案32宗，「北京憑甚麼只准出不准進？就像是有洪災的地方攔起大壩阻止並不存在的來水，從防疫科學上就說不過去」。

文章稱，「我查了下進（返）北京的最新政策，來自高風險，中風險，低風險地區的政策竟然一個樣，反正阻擋你七天沒商量。如今，對我們這種在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。這符合國家『精準防疫』的策略嗎？」

陶斯亮又質疑，夫婦來自同一個小區，同乘一趟高鐵，但丈夫卻沒有彈窗，「難道『大數據流調』還看碟下菜？還是說，其中另有玄機？否則只能說明這個『大數據流調』不專業，太粗糙，太隨機，所謂的『時空關聯』太過魔幻」。

陶斯亮稱，經過繁複的程序後，她只收到要求她暫緩來京的指示，「待您離開風險區域滿7天或該區域風險解除，『北京健康寶』綠碼後即可來京」。

「自己像打了霜的茄子」

陶斯亮又稱，即使丈夫的「北京健康寶」app沒有彈窗，但幾次購買車票都失敗，攜程回覆是「新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求，您暫不可購買前往該地的車票」。陶斯亮質問，「彈窗和不彈窗有沒有區別？北京的防疫究竟與『流調』有沒有關係？」

陶斯亮在文末形容自己像打了霜的茄子（比喻人遭受打擊、失敗或遇到困難或挫折以後，精神不振樣子），又感嘆「想想那些被阻隔在高速路上的卡車司機，那些住在簡陋工棚的打工者，那些靜默了數月的大大小小的市鎮鄉村，還有某知名大廠那些徒步回家的工人……我在這座江南小城等一等又有何怨呢！」

胡錫進：進返京相關規則應當公開

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文稱，他周圍也有熟人或他們的至親進返京遇阻的情況。現在形成了一種在進返京問題上很不確定的印象，這不利北京的經濟社會發展，也不利它的形象。

胡錫進又稱，北京作為首都，防範嚴一些有其道理，但是相關規則應當是公開的，「不能具備了這樣的標準，能不能進返京仍是不確定的，具有隨機性」。