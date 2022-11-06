浙江拉響旱情警報　多地用水緊張僅可保障50餘日

據央視新聞1日報道，11月長江中下游地區乾旱仍將持續或發展。昨日（5日），浙江金華市、樂清市拉響乾旱應急預警信號，金華市市區可供水不足70日，樂清市正常用水僅能保障50餘日。



據浙江省氣象局消息，浙江省10月31日至11月1日展開歷年以來最大規模、影響範圍最廣的人工降雨作業。在人工增雨與自然降雨共同作用下，浙江溫州市旱情得到短暫改善，平均降雨量為8.7毫米，但其他地區旱情仍然嚴重。

10月31日至11月1日，浙江溫州市展開歷年規模最大、範圍最廣的人工增雨作業。（網路資料圖）

金華市區可供水不足70日

浙江中部金華市近期出現用水緊張，最新消息顯示該市市區可供水已不足70天。《金華日報》5日報道，當地發布乾旱黃色預警，同時將抗旱應急響應提升至Ⅲ級。據氣象部門預測，金華市氣象乾旱仍將持續發展，城區抗旱保供水形勢嚴峻。

金華市應急管理局副書記王榮明介紹，自6月26日出梅以來，金華市平均降水量較常年同期偏少六成多，其中金華市區降水量比常年同期偏少七成多，為1954年有記錄以來同期最少。

王榮明透露，市區供水形勢比較嚴峻，給市區供水的沙畈水庫等3個水庫可供水不足70天，武義城鎮可供水100天左右；其他城鎮供水形勢相對平穩。

供水中斷 樂清市正常用水僅可保障約50日

溫州市轄下樂清市昨日（5日）持續發布乾旱黃色預警信號，本週在自然降水和人工增雨的共同作用下，旱情有所緩解，但未來一周仍缺少有效降水，全市乾旱指數仍將達中到重旱。

據樂清市水利部門統計，截至10月13日，該市正常用水僅能保障約55天。水利專家表示，進入11月降雨枯水期，一般來年三四月之後才可能開始出現集中的有效降雨，樂清當地的水庫幾乎無水可蓄。有當地居民稱，10月上旬到水庫遊玩時，與過去不同，近岸周圍已乾涸，底部岩石和淤泥裸露出來，龜裂的水庫底部一覽無餘。

據《中國新聞周刊》6日報道，由於為樂清供水的楠溪江水位急劇下降，今年9月就已停止向樂清市供水，意味著樂清全市有2/3的水龍頭被關閉。截至10月25日，樂清市主要供水水庫可用量不足1600萬噸，當地部門關停桑拿、公共浴室、游泳池等需大量用水行業，並嚴禁私自從水庫取水。

浙江省氣象局稱，人工增雨作業工作人員將繼續蹲守，抓住有利時機再次展開增雨作業。