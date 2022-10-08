世界最大摩崖造像！樂山大佛不怕乾旱洪水　胸前藏臟洞內有寶藏？

超過1,300年歷史的四川樂山大佛，是現存世界上最大的摩崖造像，享有「山是一尊佛，佛是一座山」的美譽。前年，樂山大佛70年來首次遇上特大洪水，然而，來勢洶洶的洪水並未對其造成嚴重破壞，當中究竟藏有什麽玄機？大佛胸前的「藏臟洞」真的有寶藏嗎？



編按：內地日前乾旱，四川樂山旱情嚴峻，樂山大佛水位低十餘米，大佛不只腳趾，底座都露出。有網民也回憶兩年前大佛遇特大洪水時「水淹腳趾」的場景，不怕洪水的樂山大佛獨特的排水系統再次引發關注。

大佛2020年和今年夏天的對比圖，圖左腳趾被淹沒，圖右露出整個真身和底座。（翻攝紅星新聞）

世界最大佛像 1300年樂山大佛歷經四代皇帝才建成

在四川岷江、青衣江、大渡河三江交匯之處，坐落着一座肅穆莊嚴的巨型佛像，它就是鼎鼎大名的樂山大佛。

樂山大佛，全名為嘉州凌雲寺大彌勒石像，又名凌雲大佛，通高71米，是世界上規模最大、最高的摩崖石刻造像。

自唐朝興建的樂山大佛，距今已有約1,300年歷史，是中國乃至全球規模最大的石雕佛像。1996年，樂山大佛被列入了世界文化遺產名錄。（Getty；當代中國授權）

那麽，樂山大佛為什麽會建造在這裏？

原來在古時候，位於三江交匯處的樂山，常年受到凶猛的洪水侵襲，往往釀成船毀人亡的事故，游歷四方的海通和尚碰巧來到此地看到這番景象，心生悲憫，於是決定在臨江岩壁上，開鑿一座彌勒佛像，以保蒼生太平。

樂山大佛於唐玄宗開元初年（713年）開始鑿建，由海通和尚主持修造工程，經過重重難關，從民間工程到官府出資相助，最後於貞元十九年（803年）完工，前後歷時大概90年，經歷了唐朝4位皇帝，可見工程規模之大。

樂山大佛遇洪水仍安然無恙 與佛像的這個系統有關？

2020年8月，樂山大佛遇上了特大洪水，是70年以來首次，佛像的腳趾都被洪水淹過，不過，這場洪水卻並為對佛像造成嚴重破壞，原因是沿用千年的排水系統，起到了關鍵作用。

早在唐朝建造期間，工匠早已精心設計好了排水系統，樂山大佛佛身内的地下水及佛身表面的流水，都有不同的排水設計。

樂山大佛開鑿時，便已精心設置了許多排水裝置，所以就算遇到特大洪水侵襲，大佛仍能安然無恙，千年不倒，展現出古人出神入化的建築技藝。（圖片來源：Getty）

在大佛頭部的18層螺髻中，第4層、第9層和第18層分別有一條橫向排水溝，大佛頸部處的皺褶裝飾，同樣設置了小型的排水溝槽。

靠山崖處的大佛耳背後，開鑿了左右相通的洞穴，這些排水溝和洞穴在大佛佛身組成了排水、隔濕、通風系統，令樂山大佛得以無懼風吹雨打，歷經千百年依然沉穩莊重。

▼▼▼點擊圖輯看遇到大洪水時的樂山大佛▼▼▼

樂山大佛成就唐代摩崖造像顛峰之作 巴蜀石窟開鑿逾千年跨朝歷代

樂山大佛胸前的「藏臟洞」 真的藏有寶藏嗎？

1962年，樂山大佛迎來了一次大規模修補工程，卻有意外發現。一位工人在修補大佛前胸時，發現了一個高約3米、寬1米、深約2米的長方形密室——「藏臟洞」，因位置處於大佛胸前而得名。

「藏臟洞」被發現後，消息立刻被傳開，人們紛紛猜測這到底是不是一個藏寶洞，後來發現，這個密室裏卻只有一些廢鐵和鉛皮，根本沒有任何寶藏，唯一有價值的大概只有用於封住密室的封口石，為「天寧閣記事殘碑」。

在一次大規模的修補工程中，人們發現了樂山大佛胸前藏有一個密室，讓許多人不禁猜測裏面是否藏有寶藏。（Getty；當代中國授權）

有人認爲「藏臟洞」是盜墓賊留下的，有人則認為是建造佛像時已存在，不過這些都只是人們猜測，線索還是要從那塊殘碑找起。

令人可惜的是，「天寧閣記事殘碑」後來不慎遺失，「藏臟洞」究竟何時修建、用處是什麽等問題，終究成為了樂山大佛的不解之謎。

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