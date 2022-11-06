北京馬拉松3萬人疫情下開跑　恢復城市活力還是「首都特權」？

停辦近2年的北京馬拉松再次舉行。今日（6日）清晨7時半，3萬名選手齊聚天安門廣場開跑，經過2個多小時的角逐，中國選手包攬男女組冠軍。

《新京報》發表題為《北馬重啟，精準防疫之下激發城市活力》評論文章。然而針對賽事，備受北京防疫政策影響的網民亦在網絡上發出不同聲音。



北京昨增49宗本土個案，但今晨北京馬拉松如期舉行，規模與往屆一樣，約有3萬人報名參加。北京馬拉松為國際田徑聯合會認證、中國最高水平的馬拉松賽事之一，自1981年創辦以來，每年都會舉行，但受新冠疫情影響，過去兩年都未有在線下舉辦。

為保障賽事順利進行，組委會規定參賽者必須為北京常住人口，賽前7天不得離開北京，且需提交防疫報告、三針疫苗接種證明等等，但選手起跑後不必戴口罩。今日開賽，參賽選手天未光就入場做安檢、測體溫、出示24小時核酸陰性報告等。賽事防疫措施嚴格，並未有半點鬆懈。

北京馬拉松時隔2年再次開跑。（新華社）

北京馬拉松於疫情之下再次開跑，《新京報》今早發表評論文章稱，「沉寂了太久的城市街頭，需要一場大眾參與德馬拉松提振信心、釋放人氣」。文章又稱，此次北京馬拉松如如期舉辦，亦被看做行業「信號」，不僅能帶動「馬拉松經濟」，更將進一步激發北京市場活力，提振消費。

中共二十大以來，北京防疫措施升級嚴格限制進京出行，當地使用的「健康寶」因不斷彈出「非必要不入京」等信息，遭到大批內地民眾詬病。

同時，近日北京疫情反覆，昨日社會面亦篩查出5宗個案，因此針對此次北京馬拉松開賽，有部分網民批評「一邊彈窗一邊嗨翻」、「不讓離京，不讓進京，居然自己搞起馬拉松」，甚至調侃稱馬拉松現場「不聚集的牌子是最好笑的笑話」。