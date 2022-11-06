黑龍江退休廳官遭撤黨籍　罪名罕見現「惡意詆毀黨和國家領導人」

據中央紀委國家監委網站5日消息，黑龍江省紀委監委對省委巡視組原副組長魏彬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，魏彬同時被開除黨籍。

65歲的魏彬退休已經近5年，值得注意的是，在官方通報的一系列罪名中出現罕見的「惡意詆毀黨和國家領導人」一條。



黑龍江省委巡視組原副組長魏彬。（北京青年報旗下公眾號「觀海解局」）

官方通報指，經查，魏彬違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），惡意詆毀黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；退休後為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

通報又指，魏彬政治上蛻化變質，毫無理想信念，背離「兩個維護」，背棄初心使命，喪失黨性原則，對黨極不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查等。且在黨的十八大乃至黨的十九大後仍不收斂、不收手，拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予從嚴從重處理。

通報稱，決定給予魏彬開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

魏彬現年65歲，今年1月落馬。據官媒《北京青年報》旗下的公眾號「觀海解局」指，魏彬大學畢業後進入黑龍江省委工作，2009年10月調往省委巡視組，任副廳級巡視專員，2015年3月升任省委巡視組副組長（正廳級），2017年5月退休。「觀海解局」指魏彬在省委巡視組工作近8年，是退休近5年的紀檢「內鬼」。