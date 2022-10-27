華為起訴亞馬遜等7公司　涉專利權糾紛　蘇州法院已立案

據內媒周四（27日）報道，華為技術有限公司因侵害發明專利權糾紛，起訴了包括跨國電子商務企業亞馬遜公司在內的7間公司，案件已在蘇州市中級人民法院立案。不過，目前第一次開庭日期尚未確定，相關案件情況暫不對外披露。



據《姑蘇晚報》報道，天眼查App顯示，華為技術有限公司近日新增一項開庭公告，由江蘇省蘇州市中級人民法院受理，案由為侵害發明專利權糾紛，案件被告有仁寶信息技術（崑山）有限公司、仁寶資訊工業（崑山）有限公司、仁寶電子科技（崑山）有限公司、亞馬遜信息服務（北京）有限公司、亞馬遜公司、仁寶電腦工業股份有限公司、亞馬遜服務公司。

華為技術有限公司近日新增一項開庭公告。（天眼查App）

報道指，華為技術有限公司由華為投資控股有限公司100%持股，近年，華為專注於技術研發，據10月中旬中國企業聯合會發布的「2022中國企業研發榜」，華為投資控股有限公司以22.62%的研發強度登榜首，其2021年總研發支出為1427億元人民幣，金額還逐年上升中。

而華為2021年財報數據顯示，公司在全球持有有效授權專利4.5萬餘族（超過11萬件），逾九成為發明專利。此外，華為在中國國家知識產權局和歐洲專利局2021年度專利授權量均排名第一，在美國專利商標局2021年度專利授權量位居第五。消息稱，對於研發出的專利技術遭個別公司卻在未經授權的前提下擅用，華為已著手進行全球性的維權行動。

據10月中旬中國企業聯合會發布的「2022中國企業研發榜」，華為投資控股有限公司以22.62%的研發強度登榜首。（中國企業聯合會）

至於被告仁寶公司為全球最大的筆記本電腦製造商之一，為惠普、戴爾等巨頭組裝產品，在江蘇崑山、南京等地設有代工廠。業內人士因此推測，是次訴訟或與墨水屏等相關產品有關，這也是華為與亞馬遜存在直接的競爭關係的產品。

據蘇州有關部門消息，案件仍在形式審查階段，尚未實體審理，而由於涉及境外企業，應訴材料送達也需時頗長。此外，天眼查App顯示案件將於12月8日13時30分在江蘇省蘇州市中級人民法院開庭，不過該說法被證實有誤，首次開庭日期其實尚未確定，相關案件情況暫不對外披露。