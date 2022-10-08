華為監事會副主席丁耘突發疾病去世　年僅53歲　疑從事高強度運動

10月7日深夜，華為內部社區「心聲社區」發布一則訃告：華為現任公司監事會副主席丁耘因突發疾病，在10月7日凌晨不幸去世，享年53歲。



由丁耘治喪委員會發出的訃告稱，丁耘在華為兢兢業業工作了26年，為公司的成長和發展做出了重大貢獻，「我們對他的不幸病逝表示深切的哀悼！請大家聚焦工作，化悲痛為力量。」

目前，華為還未以公司名義發布相關消息。不過，華為員工在訃告下送別丁耘，有員工留言「這是華為人悲痛的時刻」、「天妒英才，沉痛哀悼！」等字句表達哀悼。

丁耘是華為管理層重要成員，他身兼華為兩大業務集團企業BG和營運商BG總裁。丁耘與余承東平級，此前曾任華為常務董事，在今年4月，轉任監事會副主席。

華為官網上丁耘的履歷顯示：丁耘出生於1969年，畢業於東南大學，碩士。1996年加入華為，已在華為工作了26年之久。歷任公司產品線總裁、全球解決方案銷售部總裁、全球Marketing總裁、產品與解決方案總裁等。現任公司監事會副主席、總幹部部部長、企業BG總裁、營運商BG總裁。

傳28公里長跑後突發心臟病猝死

內地自媒體《數智前線》表示，有消息稱丁耘是在28公里長跑之後突發心臟病導致猝死，10月6日晚間，曾有深圳網民在社交網絡上表示，在深圳陽台山遇到一輛救護車，裏面在搶救一位倒下的驢友。報道從華為人士處獲悉，丁耘日常熱衷於馬拉松等長跑運動，「休息時間幾乎都用在跑步上了」。

據報道，丁耘最近一次公開露面是在2022年9月20日的華為全聯接大會上，丁耘發表了「深入場景創造價值，為行業找技術「的主題演講。同年9月，丁耘被評選為「2022年電信行業最具影響力50人」。