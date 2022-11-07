疫情｜默沙東與國藥簽署協議　在華進口和經銷口服藥莫那比拉韋

11月5日至10日，第五屆中國國際進口博覽會在上海舉行。

今日（7日），美國默沙東藥廠（Merck & Co.，或稱默克公司）與國藥控股分銷中心有限公司，就抗新冠病毒口服藥物莫那比拉韋（Molnupiravir）在華進口和經銷事宜，在進博會上簽署經銷協議。



默沙東新冠病毒口服藥物莫那比拉韋（Molnupiravir）。（默沙東官網）

微信公眾號@默沙東中國的公告稱，今日在進博會上簽署的經銷協議，是繼今年9月底默沙東與國藥集團簽署合作框架協議，將莫那比拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權授予國藥集團後，對於合作的進一步落實細化。

國藥控股股份有限公司總裁兼執行董事劉勇表示，本次與默沙東的戰略合作，正是商業企業與工業企業在公共衛生健康領域的重量級聯手。國藥控股將充分發揮自身廣闊的醫藥營銷網絡和強大的市場服務能力，提供莫那比拉韋從進口到分銷以及創新服務等一系列合作方案，在短時間內提高新冠口服抗病毒藥物的可及性、全局性。

據介紹，莫那比拉韋已在美國、歐盟、澳洲、日本、 韓國、香港等全球40多個國家或地區獲得上市許可或緊急使用授權。截至今年8月，默沙東已向全球逾30個市場供應超過860萬療程的莫那比拉韋，治療超過180萬名患者。

同時，通過向仿製藥製造商和藥品專利池組織授予自願許可等多種途徑與方式，使100多個中低收入國家或地區在當地監管部門批准或授權後，獲得仿製藥版莫那比拉韋。