內蒙古高級法院原院長胡毅峰涉受賄被捕　遭批大肆干預司法活動

據最高檢官網7日（周一）消息，內蒙古自治區高級人民法院原黨組書記、院長胡毅峰涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對胡毅峰作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



今年68歲的胡毅峰曾任呼和浩特鐵路局政治部幹部部幹事，內蒙古自治區巴彥淖爾盟盟委副書記、盟長，內蒙古自治區人大常委會秘書長、黨組成員等職務。

2011年1月，胡毅峰任內蒙古自治區高級人民法院院長、黨組書記兼自治區黨委政法委副書記。2018年1月，胡毅峰退休。

今年4月，中央紀委國家監委網站發布消息，胡毅峰涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

曾被批大肆干預和插手司法活動

同年9月，胡毅峰被開除黨籍。據當時中央紀委國家監委網站發布通報，經查，胡毅峰喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金；違反組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，違規選拔任用幹部，敗壞任職單位選人用人風氣；家風不正，對子女失管失教，道德敗壞；執法犯法、以案謀私，大肆干預和插手司法活動，大搞權錢交易，嚴重破壞司法公信力，利用職務便利為他人在案件辦理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

胡毅峰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予胡毅峰開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。