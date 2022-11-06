消防救援局副局長張福生受查　成應急管理部掛牌以來首名落馬幹部

中央紀委國家監委網站今日（6日）公布，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

值得一提的是，張福生是應急管理部掛牌以來首個落馬的幹部。



公開資料顯示，張福生現年60歲，1995年7月起在公安部工作，歷任政治部調研室副主任、消防局警務處處長、消防局副局級調研員（副軍職），2015年11月擔任公安部消防局副局長。

應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（微信公眾號＠中宏網）

2018年4月16日，應急管理部掛牌成立。同年國家機構改革，公安消防部隊改制，不再列武警部隊序列，現役編制轉為行政編制，成建制劃歸應急管理部，承擔滅火救援和其他應急救援工作。

2018年11月9日印發的《應急管理部簡報第 1 期（總第 1 期）》提到，根據《消防救援銜條例》規定，國務院總理李克強簽署命令，授予張福生等人助理總監消防救援銜；《條例》例明，管理指揮人員消防救援銜設三等十一級，第一等為「總監、副總監、助理總監」。

2019年11月，張福生出任應急管理部消防救援局副局長、黨委成員。

據介紹，消防救援局是應急管理部5個部署單位之一。目前，領導班子設局長、政委各一人，副局長4人，張福生在副局長中排名第二。