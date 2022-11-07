廣州疫情｜靜默3日將屆滿　海珠區延長防控4日　單日增1880宗病例

廣州疫情升溫，新增本土感染者繼續創新高。昨日（6日）新增1935宗本土感染，比前一日（5日）的1325宗本土感染大增600多宗。

廣州海珠區原定在今日（7日）24時結束為期三天的全面強化社會面防控措施，但廣州衛健委今日宣布，延長海珠區社會面疫情防控措施至11日24時。



廣州海珠區實施靜默管理。（微博）

廣州新聞辦今日召開疫情防控新聞發佈會。廣州衛健委通報指，6日廣州新增1935宗新冠病毒本土感染者，8宗為社會面感染，其餘均在隔離觀察或高風險區發現。新增感染者中無症狀1813人，輕型113人，普通型9人，無重症、危重症患者。

廣州衛健委稱，海珠區單日新增1880個感染者。近3天，該區新增感染者人數佔全市感染者94%，鳳陽街康鷺片區和赤崗街客村、大塘片區的感染人數佔全區84%，是本次疫情的集中爆發點。

除海珠區外，白雲、番禺、荔灣區疫情也呈現多點散發與局部聚集特點，社區傳播風險持續存在。

廣州衛健委稱，近日海珠區單日新增感染人數持續走高，社區傳播風險仍然較大。根據疫情防控形勢，經研判，延長海珠區社會面疫情防控措施至11月11日24時。

向海珠區派2500名醫護人員支援上門採樣

廣州衛健委又稱，目前海珠區仍是本輪疫情防控的主戰場。廣州在加強全市常態化核酸篩查的同時，向海珠區派出5支採樣突擊隊共2500名醫護人員進駐高風險區支援上門採樣；迅速啟用儲備隔離酒店，集中力量開展轉運專項攻堅，多方協調兄弟城市大力支援，安全轉運和隔離涉疫人員3.4萬人。接下來，廣州將採取更堅決、更及時、更有效的措施，全力提高轉運隔離的效率和服務水平，全面強化中高風險區的有效管控。

當局早前宣布海珠區從5日0時至7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。期間將嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。此外，還將實行臨時交通管控，地鐵、巴士暫停服務，除保障城市基本運行、醫療、應急和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動車、自行車）原則上不流動。