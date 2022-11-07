山西流調意外曝「外賣員的一天」　工作近17個小時僅用10分鐘吃飯

昨日（6日）山西省定襄縣疫情防控辦公室發佈一位陽性密接外賣員的流調報告。報告完整顯示了這位外賣員辛勞的一天，其後在內地社交媒體上引發網民的同情。



報告顯示這位外賣員從11月2日上午6時20分由家中出發，到定襄縣進行「美團外賣」接單，當日晚11時完成最後一單。工作近17個小時中，他送了65單，期間僅有一次10分鐘早飯時間，一次核酸檢測。

「一位陽性密接外賣員的一天」話題迅速登上內地社交媒體熱榜，引發網民討論，感歎「生活不易」。有網民擔心，成為密接後，這位外賣員將集中隔離7日，這也意味著他將有7天沒有工資、沒有補貼，「苦的都是老百姓」。

但隨之而來的也有質疑和謾罵，稱該外賣員在密接情況下還送外賣。對此今日下午５時，該外賣員在社交媒體回應稱，感謝大家關注，闢謠自己並非感染者，也並非病毒攜帶者。他稱「每個人都活得不容易」，希望大家多些理解。

11月2日陝西定襄縣發佈一位陽性密接外賣員的流調報告，內容顯示該外賣員完整的一天，引發網民同情。（微博）

內地城市一旦出現確診病例，大數據將排查確診者的所有軌跡，定期通報流行病學調查數據，即「流調報告」，要求與軌跡重合的群眾進行核酸檢測。對於官方來說，這也許僅僅是一份大數據算法下精密的行程軌跡，但對於公眾這份「流調」更像是無數勞動者的縮影。

今年年初，一位在北京打工尋子的陽性確診者被稱為「流調中最辛苦的中國人」；6月深圳一位64歲婆婆的流調顯示她三點一線的生活軌跡，去餐廳打工的同時還要照顧孫女和住院的老伴。網友稱，「流調」反映出的是「中國社會底層群眾的生活日常」，「是想靠自己將日子過的好一點的普通人。」