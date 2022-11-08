花光積蓄付完首期沒錢裝修　24歲男住清水樓　簡陋到連地板都沒有

內地一名24歲男子近日從上海返回家鄉西安，並花光積蓄買了一個106平方米的單位。



不過，他光是付首期就幾乎掏空了荷包，根本沒錢裝潢，索性住進毛胚房（沒裝修的房子）。

買了樓，卻沒錢裝修，這男子就照入住這個新居：（按圖了解）

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根據《極目新聞》報道，男子在社交帳號上傳了10多個影片，全都是自己住在毛胚房的生活內容。從影片中可以看見，房內連地板都沒有，更不用說梳化等傢俱，只有一張簡易的床。

男子表示，他今年24歲，曾在上海工作4年，當時的公司包吃住，所以他把薪水全都存了下來，準備買樓。2021年，他從上海回到家鄉西安，買了一套106平方米的商品房，但交完40萬元人民幣（約港幣44萬元）的首期後，荷包裏面就只剩下了幾百元。

男子提到，他今年9月交樓，交樓後的兩周就搬進來住了，現在是在西安一家飯店工作，每個月房貸近7000元人民幣（約港7千7百元）。

男子說，他剛搬進來時，裏面只有簡易的馬桶，後來對廁所進行了整修，目前已經可以正常上廁所，「花了幾百塊錢，買了一張最簡單的床，因為交屋不久，冬天沒有暖氣，只能多蓋幾床被子。」

男子還說，他這棟樓一共32層，每層4戶，晚上整棟樓裏面只有他一個人，「我一個人也不怕，現在手裏沒有錢，只能努力工作，加油幹。」

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